Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

E-mail levou Moraes a decretar prisão de Filipe Martins

Ex-assessor de Jair Bolsonaro, Filipe Martins foi detido na manhã desta sexta-feira, 2

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

02/01/2026 - 12:26 h
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva do ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins, nesta sexta-feira, 2, após receber um e-mail.

O documento chegou até o magistrado após o envio feito pelo coronel aviador da reserva da Aeronáutica, Ricardo Wagner Roquetti, que apontou um possível descumprimento de medida cautelar por parte de Martins.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"Preso político": Advogado detona Moraes após prisão de Filipe Martins
STF dá 24 horas para defesa de Filipe Martins explicar uso de rede
PF prende preventivamente ex-assessor de Bolsonaro por ordem de Moraes

O conteúdo, de acordo com a colunista Mirele Pinheiro, do Metrópoles, foi enviado por Roquetti no final de dezembro passado.

Na mensagem, o militar relatou que teve seu perfil visualizado na rede social LinkedIn por uma conta atribuída a Filipe Martins, que à época cumpria prisão domiciliar e estava proibido de acessar redes sociais por decisão judicial.

Coronel aviador da reserva da Aeronáutica Ricardo Wagner Roquetti
Coronel aviador da reserva da Aeronáutica Ricardo Wagner Roquetti | Foto: Reprodução/LinkedIn

Sem vínculo com ex-assessor

Conforme o militar, não havia qualquer vínculo pessoal ou profissional que justificasse a visualização.

Roquetti afirmou ainda que, embora não pudesse garantir se o acesso foi feito diretamente por Martins ou por terceiros, o próprio sistema da plataforma identificou o visitante com o nome e o perfil do ex-assessor.

No e-mail, ele pediu que sua identidade fosse mantida sob sigilo. O pedido, no entanto, não foi atendido. O conteúdo da mensagem acabou anexado ao despacho de Alexandre de Moraes, o que tornou público o nome do denunciante.

Condenado na trama golpista

Filipe Martins é um dos condenados no processo que apura a tentativa de golpe de Estado, acusado de participação na elaboração da chamada “minuta do golpe”.

Apesar da condenação, ele ainda não cumpre pena definitiva, pois há recursos pendentes de análise.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Filipe Martins Ricardo Wagner Roquetti STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x