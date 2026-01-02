ECONOMIA
Atenção, trabalhadores: novo salário mínimo já tem data para cair na conta
Remuneração deve ser depositada até o quinto dia útil
Por Cássio Moreira
Os trabalhadores que possuem vínculo empregatício com carteiro de trabalho devem receber o primeiro salário de 2026 (janeiro) até a próxima semana. A expectativa é de que a remuneração seja depositada até quarta-feira, 7.
A data marca o quinto (5º) dia útil de 2026, prazo final para o pagamento dos salários. 1º de janeiro é considerado feriado do Dia da Confraternização Universal. Sendo assim, o calendário de distribuição das remunerações tem início nesta sexta-feira, 2.
Novo salário mínimo
Passou a valer nesta quinta, 1, o novo valor do salário mínimo nacional para o ano de 2026, estabelecido em R$ 1.621,00. O cálculo é realizado com base na inflação dos últimos 12 meses até novembro.
O ganho real também é limitado dentro das metas estabelecidas pelo arcabouço fiscal, pilar criado pela equipe econômica (ministérios da Fazenda e Planejamento) do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sucedendo o antigo teto de gastos.
