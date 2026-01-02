Gasolina, diesel e gás ficam mais caros em 2026 com aumento do ICMS

- Foto: Agência Brasil/ Marcello Casal Jr

Os brasileiros começam 2026 pagando mais caro pelos combustíveis. O aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo estadual que incide sobre gasolina, diesel e gás de cozinha, passou a valer na quinta-feira, 1º.

A elevação foi definida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em setembro do ano passado e marca o segundo reajuste consecutivo do imposto. Em fevereiro de 2025, os combustíveis já haviam sofrido aumento da carga tributária.

Com a mudança, os novos valores do ICMS são:

Gasolina: acréscimo de R$ 0,10 por litro, passando para R$ 1,57;

Diesel: aumento de R$ 0,05 por litro, chegando a R$ 1,17;

Gás de cozinha: reajuste de R$ 1,05 por botijão.

Segundo o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), o reajuste leva em consideração os preços médios mensais dos combustíveis divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de fevereiro a agosto de 2025, em comparação com o mesmo intervalo de 2024.