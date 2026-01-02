Precisa pagar boleto? Saiba se o banco funciona hoje

Agências ficaram fechadas entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ano é novo, mas com ele vem junto os boletos de 2025 a serem pagos. Apesar das facilidades para o pagamento das contas pelo internet banking e os aplicativos dos bancos, muita gente ainda tem aquela tradição de ir até "a boca do caixa" ou utilizar ao autoatendimento para quitar os débitos.

O fato de o primeiro dia útil de 2026 cair em uma sexta-feira gerou questionamentos se as agências das instituições financeiras vão abrir neste 2 de janeiro, após terem ficado fechadas na virada do ano.

Exceto em cidades com feriado municipal, as agências bancárias funcionam normalmente hoje, com o atendimento ocorrendo das 10h às 16h.

Apesar disso, as compensações bancárias, a exemplo do TED, não são efetivadas nesta data.

Pix e serviços digitais

Para quem não quer nem passar perto de uma fila de banco e usa os serviços digitais como opção para pagamentos e transferências, o Pix segue ativo por 24 horas.

Por sua vez, as contas vencidas nos dias 31 de dezembro (quarta-feira) e 1º de janeiro (quinta) podem ser quitadas sem multa, seja pela internet ou presencialmente.