HOME > ECONOMIA
APÓS FIM DE FERIADO

Precisa pagar boleto? Saiba se o banco funciona hoje

Agências pelo país estiveram fechadas na virada do ano

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

02/01/2026 - 11:54 h
Agências ficaram fechadas entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro
Agências ficaram fechadas entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro

O ano é novo, mas com ele vem junto os boletos de 2025 a serem pagos. Apesar das facilidades para o pagamento das contas pelo internet banking e os aplicativos dos bancos, muita gente ainda tem aquela tradição de ir até "a boca do caixa" ou utilizar ao autoatendimento para quitar os débitos.

O fato de o primeiro dia útil de 2026 cair em uma sexta-feira gerou questionamentos se as agências das instituições financeiras vão abrir neste 2 de janeiro, após terem ficado fechadas na virada do ano.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Exceto em cidades com feriado municipal, as agências bancárias funcionam normalmente hoje, com o atendimento ocorrendo das 10h às 16h.

Apesar disso, as compensações bancárias, a exemplo do TED, não são efetivadas nesta data.

Pix e serviços digitais

Para quem não quer nem passar perto de uma fila de banco e usa os serviços digitais como opção para pagamentos e transferências, o Pix segue ativo por 24 horas.

Por sua vez, as contas vencidas nos dias 31 de dezembro (quarta-feira) e 1º de janeiro (quinta) podem ser quitadas sem multa, seja pela internet ou presencialmente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

bancos Boletos economia pix

