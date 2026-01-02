Prefeitura notifica quiosque após agressão contra turista argentino

Turista argentino foi agredido por funcionários de ponto de milho em Balneário Camboriú - Foto: Reprodução | Redes sociais

A barraca Ponto de Milho 69, que opera na Praia Central de Balneário Camboriú (SC), foi notificada pela Prefeitura, na noite de quinta-feira, 1º, após funcionários agredirem um turista argentino.

Segundo a prefeitura, as agressões aconteceram após uma discussão em relação a uma cobrança do estabelecimento. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o turista sendo agredido com uma vassoura.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

🚨 Atenção l Turista argentino é agredido em Balneário Camboriú por se recusar a pagar R$ 500 por uma batata e R$ 200 por uma cadeira pic.twitter.com/WcG4I2KX5v — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) January 1, 2026

A prefeitura informou que o responsável pelo quiosque terá até 48h para apresentar sua defesa. Além da notificação, também foi determinada a abertura de um processo administrativo para apuração das responsabilidades.

“A notificação tem como objetivo garantir o devido processo legal e esclarecer os fatos ocorridos, assegurando o direito de defesa ao responsável pelo estabelecimento. Importante frisar que a administração municipal não compactua com qualquer tipo de violência ou conduta inadequada, especialmente em espaços públicos, e irá apurar rigorosamente as responsabilidades. Ao final da instrução do processo administrativo, caso ocorra eventual confirmação da prática de atos incompatíveis com a ordem pública e/ou de irregularidade no exercício da atividade no equipamento público cujo uso foi permitido, poderá resultar na revogação da permissão de uso, sem prejuízo de outras sanções administrativas previstas em lei”, pontua o procurador-geral do Município, Diego Montibeler.