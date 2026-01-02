Menu
BRASIL
JUSTIÇA

Prefeitura notifica quiosque após agressão contra turista argentino

Episódio foi motivada por uma cobrança do estabelecimento, localizado na praia de Balneário Camboriú

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

02/01/2026 - 18:10 h
Turista argentino foi agredido por funcionários de ponto de milho em Balneário Camboriú
Turista argentino foi agredido por funcionários de ponto de milho em Balneário Camboriú

A barraca Ponto de Milho 69, que opera na Praia Central de Balneário Camboriú (SC), foi notificada pela Prefeitura, na noite de quinta-feira, 1º, após funcionários agredirem um turista argentino.

Segundo a prefeitura, as agressões aconteceram após uma discussão em relação a uma cobrança do estabelecimento. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o turista sendo agredido com uma vassoura.

A prefeitura informou que o responsável pelo quiosque terá até 48h para apresentar sua defesa. Além da notificação, também foi determinada a abertura de um processo administrativo para apuração das responsabilidades.

“A notificação tem como objetivo garantir o devido processo legal e esclarecer os fatos ocorridos, assegurando o direito de defesa ao responsável pelo estabelecimento. Importante frisar que a administração municipal não compactua com qualquer tipo de violência ou conduta inadequada, especialmente em espaços públicos, e irá apurar rigorosamente as responsabilidades. Ao final da instrução do processo administrativo, caso ocorra eventual confirmação da prática de atos incompatíveis com a ordem pública e/ou de irregularidade no exercício da atividade no equipamento público cujo uso foi permitido, poderá resultar na revogação da permissão de uso, sem prejuízo de outras sanções administrativas previstas em lei”, pontua o procurador-geral do Município, Diego Montibeler.

agressão balneário camboriú notificação turista argentino

