VERSÃO DOS COMERCIANTES

Garçom de Porto de Galinhas diz que levou mata-leão de turistas

Comerciantes gravaram vídeo de esclarecimento sobre o ocorrido

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

31/12/2025 - 11:01 h | Atualizada em 31/12/2025 - 11:23
Garçom de barraca de praia em Porto de Galinhas alegou ter sido agredido por casal de turistas
Garçom de barraca de praia em Porto de Galinhas alegou ter sido agredido por casal de turistas

Comerciantes envolvidos na polêmica com o casal de turistas na praia de Porto de Galinhas, na cidade de Ipojuca (PE), compartilharam um vídeo nas redes sociais, na última segunda-feira, 29, para esclarecer a versão deles sobre o ocorrido. Um dos garçons alegou que levou um mata-leão de um dos homens no momento em que cobrou o valor da conta do casal.

“Ele me agrediu. Deu um mata-leão em mim. Primeiro, ele deu um tapa no meu rosto, no cardápio, hora que eu o empurrei. Depois, ele me deu um mata-leão, eu fiquei apagado no chão e o menino me socorreu”, contou o garçom em vídeo publicado nas redes sociais.

Confira o vídeo:

Relembre o caso

O empresário Cleiton Zanatta, de 49 anos, e seu companheiro, Johnny Andrade, foram agredidos por barraqueiros, no último sábado, 27, após se recusarem a pagar o valor do aluguel de cadeiras e guarda-sol na praia do Porto de Galinhas.

Segundo os turistas, inicialmente, havia sido combinado o valor de R$ 50, mas os barraqueiros exigiram R$ 80 na momento da cobrança. Uma discussão se iniciou quando o casal se recusou a pagar o valor, o que terminou em agressão física.

Leia Também:

Casal de turistas agredido em Porto de Galinhas toma decisão; entenda
Porto de Galinhas: Violência contra turistas faz prefeitura agir
Barraqueiros que espancaram turistas em Porto de Galinhas são identificados

O casal afirma que um dos funcionários chegou a arremessar uma cadeira neles. Os dois retornaram a Cuiabá (MT), onde vivem, e anunciaram na terça-feira que pretendem processar a Prefeitura de Ipojuca e o governo do estado de Pernambuco.

Por sua vez, a Prefeitura de Ipojuca anunciou a suspensão da barraca envolvida no incidente por uma semana, além da comunicação formal ao estabelecimento para afastar preventivamente os garçons e atendentes envolvidos até a conclusão das investigações.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) já identificou e começou a ouvir 14 suspeitos de envolvimento na briga. Segundo a polícia, o casal foi à delegacia no dia seguinte à confusão.

Além disso, a Secretaria de Defesa Social (SDS) promoveu uma reunião com os órgãos estaduais e municipais envolvidos para debater o episódio e alinhar estratégias para evitar a repetição de casos de agressão.

