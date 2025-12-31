Garçom de Porto de Galinhas diz que levou mata-leão de turistas

Garçom de barraca de praia em Porto de Galinhas alegou ter sido agredido por casal de turistas - Foto: Reprodução | Redes sociais

Comerciantes envolvidos na polêmica com o casal de turistas na praia de Porto de Galinhas, na cidade de Ipojuca (PE), compartilharam um vídeo nas redes sociais, na última segunda-feira, 29, para esclarecer a versão deles sobre o ocorrido. Um dos garçons alegou que levou um mata-leão de um dos homens no momento em que cobrou o valor da conta do casal.

“Ele me agrediu. Deu um mata-leão em mim. Primeiro, ele deu um tapa no meu rosto, no cardápio, hora que eu o empurrei. Depois, ele me deu um mata-leão, eu fiquei apagado no chão e o menino me socorreu”, contou o garçom em vídeo publicado nas redes sociais.

Relembre o caso

O empresário Cleiton Zanatta, de 49 anos, e seu companheiro, Johnny Andrade, foram agredidos por barraqueiros, no último sábado, 27, após se recusarem a pagar o valor do aluguel de cadeiras e guarda-sol na praia do Porto de Galinhas.

Segundo os turistas, inicialmente, havia sido combinado o valor de R$ 50, mas os barraqueiros exigiram R$ 80 na momento da cobrança. Uma discussão se iniciou quando o casal se recusou a pagar o valor, o que terminou em agressão física.

O casal afirma que um dos funcionários chegou a arremessar uma cadeira neles. Os dois retornaram a Cuiabá (MT), onde vivem, e anunciaram na terça-feira que pretendem processar a Prefeitura de Ipojuca e o governo do estado de Pernambuco.

Por sua vez, a Prefeitura de Ipojuca anunciou a suspensão da barraca envolvida no incidente por uma semana, além da comunicação formal ao estabelecimento para afastar preventivamente os garçons e atendentes envolvidos até a conclusão das investigações.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) já identificou e começou a ouvir 14 suspeitos de envolvimento na briga. Segundo a polícia, o casal foi à delegacia no dia seguinte à confusão.

Além disso, a Secretaria de Defesa Social (SDS) promoveu uma reunião com os órgãos estaduais e municipais envolvidos para debater o episódio e alinhar estratégias para evitar a repetição de casos de agressão.