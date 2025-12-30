Menu
BRASIL
JUSTIÇA

Casal de turistas agredido em Porto de Galinhas toma decisão; entenda

Episódio aconteceu no último sábado, 27

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

30/12/2025 - 20:08 h
Casal agredido em Porto de Galinhas
Casal agredido em Porto de Galinhas -

O casal de turistas agredido por comerciantes em Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, decidiu entrar com uma ação judicial contra a Prefeitura de Ipojuca e o governo do estado. O episódio aconteceu no último sábado, 27.

Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, as vítimas do caso, argumentam que o processo é baseado na falta de segurança, na precariedade da infraestrutura pública e na omissão das autoridades.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eu não sei se esse lugar tem um prefeito, eu não sei se esse lugar tem vereadores, eu sei que esse lugar tem um hospital que não tem um raio X. Nós tivemos que ser transferidos para Ipojuca, não tinha ambulância, tivemos que pagar do nosso bolso”, revelou Cleiton em um vídeo publicado no Instagram.

O empresário também cobrou que as autoridades fossem responsabilizadas, afirmando que a decisão de acionar a Justiça já foi tomada. “Eu queria, prefeito, que você passasse por uma situação dessa lá na praia. Eu estou intimando você a arcar com os nossos prejuízos”, declarou.

Os homens também disseram que nunca mais voltariam a Porto de Galinhas, um dos destinos turísticos mais populares do Nordeste. Até a última atualização desta reportagem, a data de entrada das ações judiciais não havia sido confirmada de forma oficial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

x