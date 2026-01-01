Prefeitura proíbe consumação mínima após briga em Porto de Galinhas

Barracas de praia em Porto de Galinhas - Foto: Reprodução | Redes sociais

A exigência de consumação mínima nas barracas de praia de Porto de Galinhas foi proibida pela Prefeitura de Ipojuca, cidade do litoral sul de Pernambuco, após a confusão envolvendo um casal de turistas e barraqueiros no local, no último sábado, 27.

A proibição foi determinada por um decreto assinado pelo prefeito de Ipojuca, Carlos Santana (Republicanos), na última segunda-feira, 29.

“Fica expressamente vedada a exigência ou cobrança, pelo Autorizatário ou por seus colaboradores, de consumação mínima, de taxa ou multa pela ausência de consumo por parte do consumidor, bem como da venda casada de bens, serviços ou produtos”, diz a decisão.

O decreto afirma que qualquer descumprimento poderá gerar a cassação da autorização concedida para os barraqueiros atuarem na praia. O texto ainda autoriza a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano a suspender temporariamente o funcionamento das barracas para apuração de eventuais irregularidades.

