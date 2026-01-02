Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Porto de Galinhas - Foto: Reprodução internet

A tradicional praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, registrou um início de ano de 2026 com um movimento atípico e abaixo do esperado. Segundo relatos de um condutor de turismo local, a movimentação de visitantes é significativamente menor em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O condutor, identificado como Alex, expressou preocupação com a situação. "No mesmo horário, o ano passado, essa hora a barraca já estava tudo lotada. E você vê que a barraca tá vazia, não tem quase ninguém na beira-mar," afirmou ele em entrevista a uma TV local, afiliada do SBT.

O movimento fraco afeta diretamente os trabalhadores locais, que dependem do turismo para o seu sustento. Alex ressaltou a dificuldade que a baixa procura representa para quem tira o "pão de cada dia" da atividade turística, classificando a situação como "enfraquecida".

Ele também fez um apelo para que o público não generalize, garantindo que a maioria dos trabalhadores e prestadores de serviço em Porto de Galinhas são pessoas honestas e que tratam bem os turistas. "A gente trata o turista bem, assim como a gente quer chegar num canto e ser tratado," concluiu.



Veja a entrevista