Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CADÊ OS TURISTAS?

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Movimento fraco afeta diretamente os trabalhadores locais

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

02/01/2026 - 11:02 h
Porto de Galinhas
Porto de Galinhas -

A tradicional praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, registrou um início de ano de 2026 com um movimento atípico e abaixo do esperado. Segundo relatos de um condutor de turismo local, a movimentação de visitantes é significativamente menor em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Leia Também:

Prefeitura proíbe consumação mínima após briga em Porto de Galinhas
Garçom de Porto de Galinhas diz que levou mata-leão de turistas
Casal de turistas agredido em Porto de Galinhas toma decisão; entenda

O condutor, identificado como Alex, expressou preocupação com a situação. "No mesmo horário, o ano passado, essa hora a barraca já estava tudo lotada. E você vê que a barraca tá vazia, não tem quase ninguém na beira-mar," afirmou ele em entrevista a uma TV local, afiliada do SBT.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O movimento fraco afeta diretamente os trabalhadores locais, que dependem do turismo para o seu sustento. Alex ressaltou a dificuldade que a baixa procura representa para quem tira o "pão de cada dia" da atividade turística, classificando a situação como "enfraquecida".

Ele também fez um apelo para que o público não generalize, garantindo que a maioria dos trabalhadores e prestadores de serviço em Porto de Galinhas são pessoas honestas e que tratam bem os turistas. "A gente trata o turista bem, assim como a gente quer chegar num canto e ser tratado," concluiu.

Veja a entrevista

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Pernambuco Porto de Galinhas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Porto de Galinhas
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Porto de Galinhas
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Porto de Galinhas
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Porto de Galinhas
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

x