Helicóptero com trabalhadores da Petrobras faz pouso de emergência no mar

Um helicóptero que transportava funcionários ligados a serviços da Petrobras fez um pouso de emergência no mar na tarde desta sexta-feira, 2, a cerca de 74 quilômetros ao sul de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Oito pessoas estavam a bordo e foram resgatadas pela Marinha do Brasil, sendo levadas em seguida para um hospital. Até o momento, não há registro de mortes.

O que aconteceu?

A Marinha informou que piloto, copiloto e seis passageiros utilizaram botes salva-vidas após a aeronave tocar a água. O helicóptero, operado pela empresa Omni e contratado pela TechnipFMC, fazia o transporte de funcionários para uma embarcação que atua na instalação de sistemas submarinos no campo de Búzios, na Bacia de Santos.

A aeronave foi recolhida e levada para a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, onde deverá passar por perícia.

Em nota, a Petrobras afirmou que está acompanhando o caso e prestando toda a assistência necessária aos envolvidos.

Operação de resgate

O Comando do 1º Distrito Naval acionou uma operação de Busca e Salvamento (SAR). Uma aeronave UH-15 da Esquadra e o navio-patrulha oceânico Apa foram enviados à região. Segundo a Marinha, as oito pessoas foram resgatadas com sucesso pela UH-15, sem registro oficial de feridos.

A Força também reforçou que a população pode colaborar em casos de emergência marítima por meio do telefone 185, além de canais de contato do Comando do 1º Distrito Naval. O motivo do pouso forçado ainda será apurado.