Nova Rodoviária de Salvador: Jerônimo destaca "sistema muito ágil"

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse nesta segunda-feira, 19, durante a inauguração da nova rodoviária de Salvador, no bairro de Águas Claras, que o equipamento faz parte de um "sistema muito ágil" de mobilidade na capital.

Para chegar ao local, são diversas as possibilidades: carro, moto, ônibus, metrô e, daqui a alguns meses, o VLT. De acordo com o chefe do Palácio de Ondina, o sistema vai tornar o deslocamento dos usuários, pela cidade, mais rápido, eficiente.

"Nós temos um metrô, que já sai daqui. Então, daqui a mais alguns meses, além do metrô, nós teremos um modal forte, que é o VLT. Então, ônibus, VLT, naturalmente aqui também tem o sistema de serviço de táxi, de mototáxi, de Uber. Então, nós temos um sistema muito ágil, que vai encurtar o prazo. Quem chega aqui, poderá daqui uns dias, vir de Feira de Santana, desembarcar aqui pegar um metrô ir até o Campo Grande assistir uma peça, um show no Teatro Castro Alves, voltar novamente e seguir sua viagem", afirmou.

"Quem vem daqui pra pegar um avião, em meia hora, 40 minutos, chega até o aeroporto com o nosso sistema de metrô, de VLT [...] então facilita a mobilidade pra quem trabalha aqui, pra quem mora em Salvador, mas pra quem vem de fora, pra quem vai de fora", completou.

Salvador terá nova rodoviária e novo posto do SAC

Os baianos passam a contar, a partir desta semana, com uma nova rodoviária integrada ao metrô e a outros modais de transporte em Salvador. Localizado às margens da BR-324, o novo terminal começa a operar na terça-feira, 20, ampliando a mobilidade urbana e intermunicipal na capital baiana.

O equipamento tem ligação direta com a Estação Águas Claras do metrô e com um terminal de ônibus que reúne 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas.

O espaço concentra ainda 363 linhas rodoviárias intermunicipais, facilitando o deslocamento de passageiros que chegam ou saem da cidade. No futuro, o local também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), atualmente em obras.