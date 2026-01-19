SAC da nova rodoviária fará emissão de mais de 100 identidades por dia

- Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Baianos e baianas poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) na nova Rodoviária de Salvador, inaugurada nesta segunda-feira, 19, no bairro de Águas Claras.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que a unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) instalada no terminal vai atuar em parceria com o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e terá capacidade para emitir mais de 100 documentos por dia a partir de terça-feira, 20.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A partir de amanhã começa a funcionar uma parceria entre o DPT e a rede SAC para a emissão da Carteira de Identidade Nacional. Inicialmente, serão emitidas 160 carteiras por dia”, explicou.

Esquema de segurança da nova rodoviária

Marcelo Werner afirmou ainda que todo o esquema de segurança que operava na antiga rodoviária, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, já foi transferido para o novo equipamento, com reforço no efetivo.

“Nós transferimos todo o esquema de segurança que existia na antiga rodoviária para esta nova. Isso significa que a unidade do Batalhão de Proteção ao Turista, que funcionava lá, passa a operar neste novo equipamento a partir de hoje, inclusive com reforço no policiamento”, disse.

Segundo o secretário, as polícias Militar e Civil vão atuar de forma integrada no monitoramento do entorno da nova rodoviária, com apoio de sistemas de videomonitoramento para agilizar o atendimento de ocorrências.