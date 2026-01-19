Nova rodoviária de Salvador terá vagas exclusivas para apps e ligação com metrô

Fachada da nova Rodoviária de Salvador Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE. Data: 17/11/25 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Chamada de novo vetor da expansão urbana, a nova rodoviária de Salvador, localizada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, está sendo inaugurada nesta segunda-feira, 19.

A obra, considerada uma das mais modernas, foi iniciada ainda governo Rui Costa (PT). O secretário da Casa Civil, Afonso Florence, que participa da cerimônia simbólica, projeta o equipamento como um dos mais confortáveis e modernos da América Latina.

“É o equipamento mais moderno da América Latina. É um equipamento multimodal. [...].Todo digitalizado, com piso tátil, acessibilidade, rampas. Por isso, um equipamento, que teve convicção e proporcionará melhores condições de acesso e de conforto para usuários”, disse à imprensa.

Uma das principais novidades do equipamento é a sua ligação com diversos modais de transportes da capital baiana, como:

O futuro VLT de Salvador;

O metrô Salvador-Lauro de Freitas;

As linhas urbanas e metropolitanas de ônibus, que já circulam no local desde hoje, 19.

A nova estrutura começa a funcionar para o público a partir de terça-feira, 20, às 0h, conforme já anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

SAC, clínica e mais: veja os serviços que estão na nova rodoviária

Em coletiva de imprensa, Florence ainda destacou os seguintes serviços que funcionarão no local a partir de terça-feira, 20, quando o equipamento será aberto ao público. São esses:

Um SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), inaugurado nesta segunda, 19;

Delegacia Territorial;

Um clínica de grande porte;

Praça de alimentação;

Lojas.

“Então, é um complexo de serviços, um vetor de expansão urbana de Salvador”, disse o secretário.

Secretário da Casa Civil, Afonso Florence, na nova rodoviária de Salvador | Foto: Luiza Nascimento | Ag. A TARDE

Vagas para motoristas de aplicativos

Outra novidade no equipamento serão as vagas exclusivas para os motoristas de aplicativos. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o local terá "40 vagas para motoristas de aplicativo".

O espaço surgiu após a Sinarte, empresa que administra a estrutura, perceber a "necessidade decorrente do movimento do terminal". O local reservado para os motoristas também será chamado de 'bolsão'.

A Sedur ainda diz que "o governo do Estado segue acompanhando o tema e atuando de forma integrada com os órgãos envolvidos para assegurar o funcionamento adequado do serviço".

O que acontecerá com a antiga rodoviária?

Questionado sobre o assunto, Florence evitou dar detalhes no que se refere a destinação do terreno da Avenida ACM (Antônio Carlos Magalhães), que terá as suas atividades encerradas às 0h, de terça, 20.

“A velha rodoviária, a partir de amanhã, está em uma localização urbana estratégica. Nós temos estudos em curso. O governador anunciará a destinação”, concluiu.

Nova rodoviária de Salvador

Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe:

de 41 plataformas de embarque;

24 de desembarque;

34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais.

O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas, sendo 711 rotativas.