Rowenna Brito reforça compromisso com a educação no Bonfim

Lavagem do Bonfim aconteceu nesta quinta-feira, 15 - Foto: Divulgação

A secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, falou do valor da fé na construção de um futuro melhor para todos os baianos. Ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e outras autoridades, nesta quinta-feira, 15, a gestora participou da Lavagem do Bonfim, em Salvador.

“A fé nos faz acreditar em uma educação melhor, no que temos feito na Bahia, entregando escolas que garantam dignidade para estudantes e professores”, destacou.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a titular da Educação também comentou que vai pedir ao Senhor do Bonfim proteção para o ano de 2026. “Para esse ano, a gente pede proteção para que tenhamos um ano de muita tranquilidade e ganhos para os nossos estudantes”, disse.

Entre 2023 e 2025, a Bahia realizou o maior investimento em educação de sua história, com R$ 20,3 bilhões aplicados no período, consolidando um ciclo de expansão e fortalecimento da rede.

Na infraestrutura escolar, os investimentos em obras somam R$ 9,6 bilhões, com 243 novas escolas e 288 unidades ampliadas ou modernizadas.