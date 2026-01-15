Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO NA BAHIA

Rowenna Brito reforça compromisso com a educação no Bonfim

Lavagem do Bonfim aconteceu nesta quinta-feira, 15

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

15/01/2026 - 12:04 h
Lavagem do Bonfim aconteceu nesta quinta-feira, 15
Lavagem do Bonfim aconteceu nesta quinta-feira, 15 -

A secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, falou do valor da fé na construção de um futuro melhor para todos os baianos. Ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e outras autoridades, nesta quinta-feira, 15, a gestora participou da Lavagem do Bonfim, em Salvador.

“A fé nos faz acreditar em uma educação melhor, no que temos feito na Bahia, entregando escolas que garantam dignidade para estudantes e professores”, destacou.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a titular da Educação também comentou que vai pedir ao Senhor do Bonfim proteção para o ano de 2026. “Para esse ano, a gente pede proteção para que tenhamos um ano de muita tranquilidade e ganhos para os nossos estudantes”, disse.

Leia Também:

Educação e futebol: Bahia lança projeto inovador para Pivetes de Aço
Mobilidade e educação lideram maior fatia do orçamento de Salvador
Carlos Chiarelli, ex-ministro da Educação, morre aos 85 anos

Entre 2023 e 2025, a Bahia realizou o maior investimento em educação de sua história, com R$ 20,3 bilhões aplicados no período, consolidando um ciclo de expansão e fortalecimento da rede.

Na infraestrutura escolar, os investimentos em obras somam R$ 9,6 bilhões, com 243 novas escolas e 288 unidades ampliadas ou modernizadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Rowenna Brito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lavagem do Bonfim aconteceu nesta quinta-feira, 15
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Lavagem do Bonfim aconteceu nesta quinta-feira, 15
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Lavagem do Bonfim aconteceu nesta quinta-feira, 15
Play

Projeto Anjinho das Águas ensina crianças a prevenir acidentes no mar

Lavagem do Bonfim aconteceu nesta quinta-feira, 15
Play

Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

x