Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Carlos Chiarelli, ex-ministro da Educação, morre aos 85 anos

Expoente da política gaúcha, Chiarelli foi ministro no governo Collor

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/12/2025 - 13:54 h
Chiarelli foi figura central na política brasileira durante a redemocratização e o início dos anos 1990
Chiarelli foi figura central na política brasileira durante a redemocratização e o início dos anos 1990 -

O cenário político nacional e gaúcho perdeu, nesta sexta-feira, 26, o ex-ministro da Educação e ex-senador, Carlos Alberto Gomes Chiarelli. Natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, o político estava com 85 anos. A família não divulgou a causa da morte até o fechamento desta edição.

Chiarelli foi uma figura central na política brasileira durante a redemocratização e o início dos anos 1990. A projeção nacional dele atingiu o ápice ao ser convidado pelo então presidente Fernando Collor de Mello para chefiar o Ministério da Educação (MEC), cargo que ocupou entre 1990 e 1991.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Putin sinaliza acordo territorial para encerrar conflito com Ucrânia
Alerta vermelho: massa de ar quente coloca 8 estados em "grande perigo" no Brasil
Conta de luz vai ficar mais barata na Bahia com bandeira verde em janeiro

Após a passagem pela pasta, assumiu o Ministério Extraordinário para Assuntos de Integração Latino-Americana, onde atuou até 1992, reforçando os laços do Brasil com o continente.

Carreira Legislativa

A trajetória de Chiarelli no Congresso Nacional foi extensa. Eleito deputado federal pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA) em 1978, cumpriu mandato entre 1979 e 1983. Na sequência, conquistou uma vaga no Senado Federal pelo Partido Democrático Social (PDS), representando o Rio Grande do Sul entre 1983 e 1991.

No âmbito estadual, a contribuição passou pela Secretaria do Trabalho e pela gestão acadêmica, onde exerceu o cargo de vice-reitor da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), instituição onde também construiu sua base intelectual.

Despedida

O corpo do ex-ministro vai ser velado a partir das 16h desta sexta-feira, 26, no Cemitério Parque, em Pelotas. O sepultamento está programado para a manhã deste sábado, 27, às 9h, no Memorial Pelotas, localizado no mesmo complexo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlos Alberto Chiarelli ex-ministro Política brasileira redemocratização rio grande do sul Universidade Católica de Pelotas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chiarelli foi figura central na política brasileira durante a redemocratização e o início dos anos 1990
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Chiarelli foi figura central na política brasileira durante a redemocratização e o início dos anos 1990
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Chiarelli foi figura central na política brasileira durante a redemocratização e o início dos anos 1990
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Chiarelli foi figura central na política brasileira durante a redemocratização e o início dos anos 1990
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x