Carlos Chiarelli, ex-ministro da Educação, morre aos 85 anos

Chiarelli foi figura central na política brasileira durante a redemocratização e o início dos anos 1990 - Foto: Reprodução

O cenário político nacional e gaúcho perdeu, nesta sexta-feira, 26, o ex-ministro da Educação e ex-senador, Carlos Alberto Gomes Chiarelli. Natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, o político estava com 85 anos. A família não divulgou a causa da morte até o fechamento desta edição.

Chiarelli foi uma figura central na política brasileira durante a redemocratização e o início dos anos 1990. A projeção nacional dele atingiu o ápice ao ser convidado pelo então presidente Fernando Collor de Mello para chefiar o Ministério da Educação (MEC), cargo que ocupou entre 1990 e 1991.

Após a passagem pela pasta, assumiu o Ministério Extraordinário para Assuntos de Integração Latino-Americana, onde atuou até 1992, reforçando os laços do Brasil com o continente.

Carreira Legislativa

A trajetória de Chiarelli no Congresso Nacional foi extensa. Eleito deputado federal pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA) em 1978, cumpriu mandato entre 1979 e 1983. Na sequência, conquistou uma vaga no Senado Federal pelo Partido Democrático Social (PDS), representando o Rio Grande do Sul entre 1983 e 1991.

No âmbito estadual, a contribuição passou pela Secretaria do Trabalho e pela gestão acadêmica, onde exerceu o cargo de vice-reitor da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), instituição onde também construiu sua base intelectual.

Despedida

O corpo do ex-ministro vai ser velado a partir das 16h desta sexta-feira, 26, no Cemitério Parque, em Pelotas. O sepultamento está programado para a manhã deste sábado, 27, às 9h, no Memorial Pelotas, localizado no mesmo complexo.