Conta de luz vai ficar mais barata na Bahia com bandeira verde em janeiro

O ano de 2026 vai começar com uma notícia que acalma o orçamento das famílias baianas. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que a bandeira tarifária para o mês de janeiro vai ser verde.

A medida significa que não vai haver cobrança adicional por cada quilowatt-hora (kWh) consumido, encerrando uma sequência de meses com custos elevados na fatura de energia.

Alívio financeiro

A mudança representa um alívio financeiro após um final de ano pressionado por taxas extras. Em novembro de 2025, os consumidores enfrentaram a bandeira vermelha (patamar 1), que adicionava R$ 4,46 a cada 100 kWh.

Em dezembro, a bandeira amarela reduziu esse valor para R$ 1,88. Agora, com a entrada da bandeira verde, essa sobretaxa é zerada.

Desafio das férias

Apesar da boa notícia, a Neoenergia Coelba reforça que o valor final da conta depende do comportamento dentro de casa. O mês de janeiro costuma ser crítico para o consumo de energia devido às altas temperaturas do verão baiano e ao período de férias escolares, o que aumenta a permanência de pessoas nas residências.

O uso intensificado de ventiladores e ar-condicionado, somado ao abre e fecha constante de geladeiras, pode elevar o volume de kWh consumidos. De acordo com especialistas da concessionária, se não houver cautela, o aumento no consumo pode acabar anulando a economia gerada pela bandeira verde.

Dicas para economizar

Para garantir que a bandeira verde se traduza em redução no valor da fatura, a recomendação é focar na eficiência energética.

Pequenas mudanças de hábito podem fazer a diferença, como utilizar o ar-condicionado na temperatura de conforto (23°C) e manter os filtros limpos, retirar carregadores de celular e eletrônicos em stand-by da tomada, uma vez que eles continuam consumindo energia mesmo sem uso e aproveitar o sol de janeiro para secar roupas ao ar livre, evitando assim a máquina de secar.

Além disso, bom ainda é evitar colocar alimentos quentes na geladeira e verificar se as borrachas de vedação estão em bom estado. Acumular o máximo de roupas para passar de uma só vez, otimizando o uso do ferro elétrico, é outra boa dica.

Com o sistema elétrico operando em condições favoráveis de estabilidade, o momento é ideal para que o consumidor baiano transforme a gestão consciente em equilíbrio para as finanças domésticas neste início de ano.