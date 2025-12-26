Menu
ECONOMIA

Conta de luz vai ficar mais barata na Bahia com bandeira verde em janeiro

Decisão da Aneel elimina taxas extras no primeiro mês de 2026

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/12/2025 - 10:58 h | Atualizada em 26/12/2025 - 11:39
A bandeira tarifária para o mês de janeiro vai ser verde.
A bandeira tarifária para o mês de janeiro vai ser verde. -

O ano de 2026 vai começar com uma notícia que acalma o orçamento das famílias baianas. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que a bandeira tarifária para o mês de janeiro vai ser verde.

A medida significa que não vai haver cobrança adicional por cada quilowatt-hora (kWh) consumido, encerrando uma sequência de meses com custos elevados na fatura de energia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Alívio financeiro

A mudança representa um alívio financeiro após um final de ano pressionado por taxas extras. Em novembro de 2025, os consumidores enfrentaram a bandeira vermelha (patamar 1), que adicionava R$ 4,46 a cada 100 kWh.

Em dezembro, a bandeira amarela reduziu esse valor para R$ 1,88. Agora, com a entrada da bandeira verde, essa sobretaxa é zerada.

Desafio das férias

Apesar da boa notícia, a Neoenergia Coelba reforça que o valor final da conta depende do comportamento dentro de casa. O mês de janeiro costuma ser crítico para o consumo de energia devido às altas temperaturas do verão baiano e ao período de férias escolares, o que aumenta a permanência de pessoas nas residências.

O uso intensificado de ventiladores e ar-condicionado, somado ao abre e fecha constante de geladeiras, pode elevar o volume de kWh consumidos. De acordo com especialistas da concessionária, se não houver cautela, o aumento no consumo pode acabar anulando a economia gerada pela bandeira verde.

Dicas para economizar

Para garantir que a bandeira verde se traduza em redução no valor da fatura, a recomendação é focar na eficiência energética.

Pequenas mudanças de hábito podem fazer a diferença, como utilizar o ar-condicionado na temperatura de conforto (23°C) e manter os filtros limpos, retirar carregadores de celular e eletrônicos em stand-by da tomada, uma vez que eles continuam consumindo energia mesmo sem uso e aproveitar o sol de janeiro para secar roupas ao ar livre, evitando assim a máquina de secar.

Além disso, bom ainda é evitar colocar alimentos quentes na geladeira e verificar se as borrachas de vedação estão em bom estado. Acumular o máximo de roupas para passar de uma só vez, otimizando o uso do ferro elétrico, é outra boa dica.

Com o sistema elétrico operando em condições favoráveis de estabilidade, o momento é ideal para que o consumidor baiano transforme a gestão consciente em equilíbrio para as finanças domésticas neste início de ano.

Tags:

ANEEL conta de luz

x