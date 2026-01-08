Menu
HOME > POLÍTICA
AUMENTO REAL

Governo Lula vai reajustar piso dos professores acima da inflação

Pela regra atual, aumento seria de apenas 0,37%

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

08/01/2026 - 20:44 h
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, durante reunião com reitores das universidades federais do país e dos institutos federais de ensino, no Palácio do Planalto.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, durante reunião com reitores das universidades federais do país e dos institutos federais de ensino, no Palácio do Planalto.

O governo Lula (PT) vai reajustar o piso salarial dos professores de 2026 acima da inflação. Para garantir o aumento, a gestão federal vai editar nos próximos dias uma Medida Provisória (MP), que está sendo ajustada pelo ministro da Educação, Camilo Santana e o presidente, de acordo com informações da Folha de S. Paulo.

Pela regra atual, com variação vinculada à variação do Fundeb (principal mecanismo de financiamento da educação), o reajuste dos professores neste ano seria de 0,37%, bem abaixo da inflação de 2025, estimada em torno de 4%.

"Nenhum professor pode ganhar menos que a variação da inflação, e estamos trabalhando para um reajuste real para o professor", disse Camilo ao veículo.

O piso dos professores hoje é de R$ 4.867,77, para uma jornada de 40 horas semanais. O reajuste seria de apenas R$ 18 caso a regra atual fosse aplicada.

A medida provisória passa a valer assim que editada e tem no máximo 120 dias para ser apreciada no parlamento. Se o governo decidisse por um projeto de lei, como foi aventado, o trâmite normal impediria um aumento neste ano.

A equipe técnica da pasta trabalha nos cálculos e na definição de qual será o reajuste, de maneira sustentável e com previsibilidade. O modelo deve garantir a inflação, com uma ponderação variável a partir do comportamento da economia no ano, mas que garanta também um teto que permita que estados e municípios de fato mantenham os aumentos.

