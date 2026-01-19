Lídice projeta triplicar PSB na Alba: "Faço contas todos os dias"

Deputada federal Lídice da Mata - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) fez uma projeção ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 19, sobre o tamanho da bancada do partido, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), após as eleições de outubro deste ano.

Atualmente, a sigla conta com dois nomes na casa: Fabíola Mansur e Soane Galvão. Conforme a presidente do partido na Bahia, a expectativa é a de que esse número triplique, chegando a seis ou sete parlamentares a partir de 2027.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A expectativa positiva da parlamentar se deve, também, ao ingresso de nomes oriundos do PP, a exemplo de Niltinho, Antônio Henrique Júnior, Hassan e Eduardo Salles. Segundo Lídice, as negociações estão avançadas para o ingresso destes pepistas ao ninho pessebista.

"Nós estamos conversando muito com o grupo que vem do PP, deputados estaduais, Hassan, Niltinho, Eduardo Salles e Antônio Henrique Júnior. E, nesse sentido, nós temos uma busca de entendimento que está se desenvolvendo com sucesso", afirmou Lídice durante a inauguração da Nova Rodoviária de Salvador, no bairro de Águas Claras.

"Então acredito que nós vamos ter essa possibilidade de crescer a nossa bancada que hoje é de dois deputados e passá-la para seis a sete. Eu faço todas as contas, todos os dias, dos candidatos que a gente estão vindo para o partido para ser candidato. Estou muito esperançosa, muito confiante que a bancada do PSB passe da meia dúzia", finalizou.