Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lídice detona projeto que veta aborto para adolescentes vítimas de abuso

Deputada chama PDL aprovado na Câmara de "oportunista"

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

06/11/2025 - 20:24 h
Lídice da Mata critica PDL que veta aborto de adolescentes
Lídice da Mata critica PDL que veta aborto de adolescentes -

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) criticou, nesta quinta-feira, 6, o Projeto de Decreto de Lei N 3/2025 (PDL 3/2025), que 'susta' as diretrizes do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (Conanda), recomendando o acesso de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual ao aborto legal, aprovado pela Câmara dos Deputados.

Durante agenda ao lado do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), na Cidade Baixa, Lídice afirmou que o projeto é "oportunista", se aproveitando da diretriz do Conanda para criar um clima de reação. A parlamentar ainda se referiu aos deputados que votaram pela aprovação do texto como pessoas que atuam na 'proteção' do estuprador.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Esse projeto de lei é oportunista, que se aproveitou de uma recomendação do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente para criar um ambiente de retaliação. O que é absurdo é imaginar deputado que proteja efetiva estuprador. Quando você vê uma criança que foi estuprada, que sua família seja proibida de resolver essa questão, tendo uma criança com a obrigação de ser mãe. É um quadro que não podemos concordar", disparou Lídice, ao ser questionado pelo PDL.

O que diz o texto?

O PDL 3/2025, apresentado de maneira conjunta por um grupo de deputados, alega que o Conanda, por ser um órgão vinculado ao poder Executivo, não tem legitimidade para legislar "sobre matéria criminal", o que não ocorreu, segundo Lídice.

"Tratando-se de um Conselho vinculado ao Poder Executivo, o CONANDA não possui, por óbvio, qualquer competência para legislar sobre matéria criminal, interpretando e criando novos tipos penais ou extrapolando seu poder regulamentar", diz trecho do PDL.

Leia Também:

PF segue Moraes e avança contra facções no Rio de Janeiro
Rui Costa indica 'primeiro passo' para negociar taxas com os EUA
Assembleia Legislativa atualiza estado de saúde de Ivana Bastos

O projeto ainda coloca em xeque a ideia de "aborto legal", hoje previsto em casos excepcionais.

"Não há que se falar em aborto legal. Isso porque o art. 128 do Código Penal, tomado como base para essa deturpação ideológica, não menciona casos em que o aborto é considerado legal (muito menos imperativo), mas tão somente hipóteses em que a legislação penal opta por isentar de pena por questão de política criminal", diz outro ponto do projeto, que agora segue para o Senado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aborto Câmara deputados Lídice

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lídice da Mata critica PDL que veta aborto de adolescentes
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Lídice da Mata critica PDL que veta aborto de adolescentes
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Lídice da Mata critica PDL que veta aborto de adolescentes
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Lídice da Mata critica PDL que veta aborto de adolescentes
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x