Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MANIFESTAÇÃO

Salvador recebe encontro nacional do MST com ato solidário à Venezuela

Mobilização do movimento deve reunir 3 mil participantes durante a semana

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

18/01/2026 - 12:30 h
Encontro de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)
Encontro de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) -

Salvador será palco, nesta semana, do 14º encontro nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que começa na segunda-feira, 19, e termina somente na sexta-feira, 23. A expectativa é que participem 3 mil integrantes do movimento, que completa 42 anos no dia 22.

No último dia da mobilização, o grupo fará um ato em solidariedade à Venezuela com a presença de um representante da embaixada venezuelana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Este é o primeiro encontro nacional realizado pelo MST desde 2009. Segundo o movimento, serão debatidos temas como a luta pela terra, a construção da Reforma Agrária Popular e a luta socialista.

Leia Também:

MST realiza 38º encontro estadual na Bahia com participação de 2 mil assentados
AtlasIntel: pesquisa aponta aprovação em massa de investida dos EUA na Venezuela
Petróleo e fronteiras: como a crise na Venezuela afeta Brasil

"Esse encontro apontará para nós as próximas linhas e decisões políticas para os próximos períodos, tendo o estudo e debates sobre os desafios da conjuntura internacional e a organização da produção de alimentos pelas famílias Sem Terra, a apresentação e aprovação da nova organicidade do MST, além de muita celebração e cultura", declarou Eliane Oliveira, da direção nacional do MST.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Encontro Nacional mst reforma agrária Salvador Solidariedade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Encontro de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)
Play

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

Encontro de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)
Play

Boa ou ruim? População fala sobre nova Rodoviária de Salvador

Encontro de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Encontro de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

x