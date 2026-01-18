MANIFESTAÇÃO
Salvador recebe encontro nacional do MST com ato solidário à Venezuela
Mobilização do movimento deve reunir 3 mil participantes durante a semana
Por Gustavo Nascimento
Salvador será palco, nesta semana, do 14º encontro nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que começa na segunda-feira, 19, e termina somente na sexta-feira, 23. A expectativa é que participem 3 mil integrantes do movimento, que completa 42 anos no dia 22.
No último dia da mobilização, o grupo fará um ato em solidariedade à Venezuela com a presença de um representante da embaixada venezuelana.
Este é o primeiro encontro nacional realizado pelo MST desde 2009. Segundo o movimento, serão debatidos temas como a luta pela terra, a construção da Reforma Agrária Popular e a luta socialista.
"Esse encontro apontará para nós as próximas linhas e decisões políticas para os próximos períodos, tendo o estudo e debates sobre os desafios da conjuntura internacional e a organização da produção de alimentos pelas famílias Sem Terra, a apresentação e aprovação da nova organicidade do MST, além de muita celebração e cultura", declarou Eliane Oliveira, da direção nacional do MST.
