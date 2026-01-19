Menu
LUTO

União Brasil suspende agenda após morte de Alan Sanches

Partido cancelou eventos políticos previstos para esta semana

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

19/01/2026 - 16:41 h
Enterro do deputado Alan Sanches aconteceu no domingo, 18, no Jardim da Saudade.
Enterro do deputado Alan Sanches aconteceu no domingo, 18, no Jardim da Saudade.

Em razão do falecimento do deputado estadual Alan Sanches, o União Brasil decidiu suspender todos os eventos político-partidários previstos para esta semana, em sinal de respeito e luto.

Dessa forma, o encontro SOS Bahia Irecê, previsto para a próxima quinta-feira, 22, foi adiado, e a nova data será divulgada oportunamente.

A política baiana foi pega de surpresa com a notícia do falecimento do parlamentar, no último sábado, 17, vítima de um infarto.

Médico de formação, Alan tinha a pré-candidatura a deputado federal anunciada para as eleições de outubro deste ano.

Histórico

Alan Sanches estava no exercício de seu quarto mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), onde ocupava a liderança do bloco de oposição ao governo estadual. Além da carreira política, atuava como médico ortopedista.

Na última sexta-feira (16), o deputado cumpriu agenda pública durante as celebrações da Lavagem do Bonfim.

Em razão do falecimento, a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado da Bahia estabeleceram luto oficial de três dias.

O sepultamento ocorreu na tarde deste domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, com a presença de representantes de diferentes esferas do poder público.

Com a vacância do cargo na Assembleia Legislativa, o primeiro suplente do partido União Brasil, Luciano Ribeiro, deve ser convocado para assumir a cadeira no legislativo estadual.

