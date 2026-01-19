União Brasil suspende agenda após morte de Alan Sanches

Enterro do deputado Alan Sanches aconteceu no domingo, 18, no Jardim da Saudade. - Foto: Divulgação / Alba

Em razão do falecimento do deputado estadual Alan Sanches, o União Brasil decidiu suspender todos os eventos político-partidários previstos para esta semana, em sinal de respeito e luto.

Dessa forma, o encontro SOS Bahia Irecê, previsto para a próxima quinta-feira, 22, foi adiado, e a nova data será divulgada oportunamente.

A política baiana foi pega de surpresa com a notícia do falecimento do parlamentar, no último sábado, 17, vítima de um infarto.

Médico de formação, Alan tinha a pré-candidatura a deputado federal anunciada para as eleições de outubro deste ano.

Histórico

Alan Sanches estava no exercício de seu quarto mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), onde ocupava a liderança do bloco de oposição ao governo estadual. Além da carreira política, atuava como médico ortopedista.

Na última sexta-feira (16), o deputado cumpriu agenda pública durante as celebrações da Lavagem do Bonfim.

Em razão do falecimento, a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado da Bahia estabeleceram luto oficial de três dias.

O sepultamento ocorreu na tarde deste domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, com a presença de representantes de diferentes esferas do poder público.

Com a vacância do cargo na Assembleia Legislativa, o primeiro suplente do partido União Brasil, Luciano Ribeiro, deve ser convocado para assumir a cadeira no legislativo estadual.