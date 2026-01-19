Menu
POLÍTICA

Vídeo: Ivana Bastos presta homenagem emocionada a Alan Sanches

Deputado estadual, Alan Sanches (União) morreu no último sábado, 17, aos 58 anos

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

19/01/2026 - 13:24 h | Atualizada em 19/01/2026 - 14:47
Presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD)
Presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD) -

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada estadual Ivana Bastos (PSD), prestou uma emocionada homenagem ao colega de parlamento, deputado estadual Alan Sanches (União), que morreu no último sábado, 17, aos 58 anos, após sofrer um infarto fulminante, em casa.

Vice-líder da bancada de oposição na Casa, Alan tinha a pré-candidatura a deputado federal anunciada para as eleições de outubro deste ano. Diversas personalidades do mundo da política manifestaram pesar pela passagem do parlamentar, do prefeito Bruno Reis (União) ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD)
Presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD) | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Nesta segunda-feira, 19, durante a entrega da Nova Rodoviária de Salvador, no bairro de Águas Claras, Ivana convocou os presentes a fazer um minuto de silêncio em prol de Alan Sanches.

"A Assembleia Legislativa da Bahia está de luto hoje. Eu gostaria, governador — se o senhor me desse licença [...] com muito respeito e com coração muito apertado, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio", afirmou Ivana antes de a homenagem ser feita pelos presentes.

Governo da Bahia decreta luto oficial de três dias pela morte de Alan Sanches

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou luto oficial de três dias na Bahia pela morte do deputado estadual Alan Sanches (União), ocorrida no sábado, 17. A medida foi oficializada por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado, publicada no mesmo dia.

Em manifestação nas redes sociais, o governador prestou homenagem ao parlamentar e expressou solidariedade à família, amigos e pessoas próximas.

“Em respeito à memória do deputado estadual Alan Sanches, decreto luto oficial de três dias na Bahia, diante de sua partida. Que Deus conforte os corações de seus familiares, amigos e de todos que com ele conviveram neste momento de imensa dor”, escreveu Jerônimo Rodrigues.

