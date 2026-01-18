Menu
PESAR

Presidente do TCE/BA lamenta falecimento do deputado Alan Sanches

Velório do deputado estadual acontece na manhã deste sábado, na Alba

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

18/01/2026 - 11:34 h
Imagem ilustrativa da imagem Presidente do TCE/BA lamenta falecimento do deputado Alan Sanches
-

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), na pessoa do presidente, o conselheiro Gildásio Penedo Filho, manifestou profundo pesar pela morte do deputado estadual Alan Sanches (UB), ocorrida na manhã deste sábado, 17, em Salvador.

Penedo Filho destacou ainda a trajetória política do parlamentar, afirmando ter sido marcada por liderança, compromisso social e dedicação à população de Salvador e de todo o estado.

Trajetória e homenagem

Alan Eduardo Sanches dos Santos, 58 anos, construiu uma carreira política sólida e reconhecida ao longo de décadas. Ele foi eleito deputado estadual quatro vezes, chegando a ocupar a posição de líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e recebendo o Troféu Destaque Parlamentar em reconhecimento à sua atuação no parlamento.

Antes de chegar à Alba, Sanches iniciou sua trajetória na política municipal, atuando como vereador de Salvador e chegando a presidir a Câmara Municipal da capital baiana. Durante esse período, ficou conhecido por seu estilo de liderança participativo e pelo empenho em projetos que buscavam melhorias concretas para a cidade e seus cidadãos.

