Duda Sanches se emociona ao falar do legado do pai: “Estamos devastados”

Em despedida comovente, Duda Sanches fala da dor da família - Foto: Reprodução

Durante o velório do deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), realizado neste domingo, 18, o vereador de Salvador, Duda Sanches, falou publicamente sobre a morte do pai. Visivelmente emocionado e abatido, ele destacou o legado de trabalho, cuidado com as pessoas e dedicação incansável deixado pelo parlamentar, que morreu aos 58 anos, vítima de um infarto.

Ao lembrar da trajetória de Alan Sanches, Duda ressaltou que o pai conciliava, por décadas, a atuação política com o exercício da medicina, mantendo contato direto com comunidades e pacientes em Salvador.

“Eu não conheço alguém que tenha passado pela vida do meu pai sem ter recebido o seu carinho, o seu cuidado. Ele cuidava de muita gente, trabalhava incansavelmente, em uma dupla jornada, dividida entre a política e o atendimento médico nas comunidades. Foram mais de 30 anos fazendo isso, sem nunca parar”, afirmou.

Segundo o vereador, esse compromisso permanente com as pessoas é o principal legado deixado por Alan Sanches.

“Esse é o legado que meu pai deixa: um legado de muito trabalho, muita perseverança. Ele construiu um nome, um nome que vai ser lembrado. Um nome que ficará entre as pessoas”, disse.

Duda também falou sobre o impacto da perda para a família e agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas desde a confirmação da morte do deputado.

“Nós, filhos, estamos devastados. Sei que muita gente sente essa perda, mas a nossa família atravessa um momento muito difícil. Ao mesmo tempo, temos a esperança de que ele esteja agora junto de Jesus Cristo. Em nome do meu nome, dos meus irmãos Rafael, Victor e Bruno, de toda a nossa família, de nossos amigos e de todos que caminharam com ele, quero agradecer de coração por todo o carinho que temos recebido. Isso tem nos fortalecido”, declarou.

Alan Sanches construiu uma trajetória marcada pela atuação política e médica. Foi vereador de Salvador por diversos mandatos, presidiu a Câmara Municipal e exercia o cargo de vice-líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Recentemente, havia anunciado a pré-candidatura a deputado federal.

Além de Duda Sanches, o deputado deixa outros três filhos. Sua morte gerou forte comoção entre lideranças políticas, profissionais da saúde e moradores das comunidades onde atuava.

O corpo do político será sepultado às 14h no Cemitério Bosque da Paz.

