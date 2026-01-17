Marcos Medrado lamenta morte de Alan Sanches e destaca legado social

Medrado relembrou proximidade entre ele e Alan Sanches - Foto: Divulgação

O prefeito de Valença, baixo sul da Bahia, Marcos Medrado (PV), lamentou publicamente a morte do deputado Alan Sanches, neste sábado, 17, em decorrência de um infarto fulminante.

Em nota oficial, o gestor ressaltou a relevância da trajetória de Sanches no Legislativo baiano, classificando-o como um político comprometido com as causas sociais e com a defesa dos interesses da população.

Medrado relembrou a proximidade entre ambos, consolidada especialmente durante o mandato como vice-prefeito de Salvador, quando Sanches ofereceu suporte estratégico e orientações políticas.

“Alan tinha uma visão humana da política que poucos possuem. Perco hoje não apenas um parceiro de lutas, mas um conselheiro e um amigo”, declarou o prefeito.

Para o gestor de Valença, a perda é significativa para a política estadual, deixando um legado de diálogo democrático. Através das redes sociais, Medrado também manifestou solidariedade e votos de conforto aos familiares e amigos do parlamentar.