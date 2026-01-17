LUTO
Marcos Medrado lamenta morte de Alan Sanches e destaca legado social
Gestor ressaltou a relevância da trajetória de Sanches no Legislativo baiano
Por Rodrigo Tardio
O prefeito de Valença, baixo sul da Bahia, Marcos Medrado (PV), lamentou publicamente a morte do deputado Alan Sanches, neste sábado, 17, em decorrência de um infarto fulminante.
Em nota oficial, o gestor ressaltou a relevância da trajetória de Sanches no Legislativo baiano, classificando-o como um político comprometido com as causas sociais e com a defesa dos interesses da população.
Medrado relembrou a proximidade entre ambos, consolidada especialmente durante o mandato como vice-prefeito de Salvador, quando Sanches ofereceu suporte estratégico e orientações políticas.
“Alan tinha uma visão humana da política que poucos possuem. Perco hoje não apenas um parceiro de lutas, mas um conselheiro e um amigo”, declarou o prefeito.
Para o gestor de Valença, a perda é significativa para a política estadual, deixando um legado de diálogo democrático. Através das redes sociais, Medrado também manifestou solidariedade e votos de conforto aos familiares e amigos do parlamentar.
