OS 23

Vitória relaciona time alternativo com destaques da Copinha; veja

Leão da Barra visita o Porto neste domingo, 18, no Estádio Agnaldo Bento

João Grassi

Por João Grassi

17/01/2026 - 17:46 h
Rodrigo Chagas
Rodrigo Chagas -

O Vitória está relacionado para enfrentar o Porto pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato, neste domingo, 18, às 16h, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, com 23 jogadores na lista. A informação foi divulgada pelo Canto Rubro-Negro.

O elenco alternativo do Leão foi reforçado com atletas que retornaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre as novidades no grupo comandado por Rodrigo Chagas, destacam-se o meia Alejandro Almaraz, o volante Luis Aucélio, além dos laterais Gean e Kauan Vitor.

Assim como os garotos da base, Chagas também relacionou três atletas que atuaram no Campeonato Brasileiro de 2025. Novamente aparecem na lista os atacantes Felipe Cardoso e Kike Saverio, além do lateral-esquerdo Jamerson, que já havia participado da estreia no Baianão.

Veja abaixo a lista de relacionados

  • Goleiros: Ezequiel e Yuri Sena;
  • Laterais: Felipe Vieira, Gean, Jamerson, Kauan Vitor e Paulo Roberto;
  • Zagueiros: Diogo, Edenilson e Ivan Henrique;
  • Volantes: Cauan Farias, Luis Aucélio, Wendell e Zé Breno;
  • Meias: Alejandro Almaraz, Dudu Miraíma, Lucas Lohan e Pablo;
  • Atacantes: Emanoel, Felipe Cardoso, Kike Saverio, Lawan e Luis Miguel.
x