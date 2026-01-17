OS 23
Vitória relaciona time alternativo com destaques da Copinha; veja
Leão da Barra visita o Porto neste domingo, 18, no Estádio Agnaldo Bento
Por João Grassi
O Vitória está relacionado para enfrentar o Porto pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato, neste domingo, 18, às 16h, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, com 23 jogadores na lista. A informação foi divulgada pelo Canto Rubro-Negro.
O elenco alternativo do Leão foi reforçado com atletas que retornaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre as novidades no grupo comandado por Rodrigo Chagas, destacam-se o meia Alejandro Almaraz, o volante Luis Aucélio, além dos laterais Gean e Kauan Vitor.
Assim como os garotos da base, Chagas também relacionou três atletas que atuaram no Campeonato Brasileiro de 2025. Novamente aparecem na lista os atacantes Felipe Cardoso e Kike Saverio, além do lateral-esquerdo Jamerson, que já havia participado da estreia no Baianão.
Veja abaixo a lista de relacionados
- Goleiros: Ezequiel e Yuri Sena;
- Laterais: Felipe Vieira, Gean, Jamerson, Kauan Vitor e Paulo Roberto;
- Zagueiros: Diogo, Edenilson e Ivan Henrique;
- Volantes: Cauan Farias, Luis Aucélio, Wendell e Zé Breno;
- Meias: Alejandro Almaraz, Dudu Miraíma, Lucas Lohan e Pablo;
- Atacantes: Emanoel, Felipe Cardoso, Kike Saverio, Lawan e Luis Miguel.
