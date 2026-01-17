Vitória relaciona time alternativo com destaques da Copinha; veja

Rodrigo Chagas - Foto: Karla Porto | EC Vitória

O Vitória está relacionado para enfrentar o Porto pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato, neste domingo, 18, às 16h, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, com 23 jogadores na lista. A informação foi divulgada pelo Canto Rubro-Negro.

O elenco alternativo do Leão foi reforçado com atletas que retornaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre as novidades no grupo comandado por Rodrigo Chagas, destacam-se o meia Alejandro Almaraz, o volante Luis Aucélio, além dos laterais Gean e Kauan Vitor.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Assim como os garotos da base, Chagas também relacionou três atletas que atuaram no Campeonato Brasileiro de 2025. Novamente aparecem na lista os atacantes Felipe Cardoso e Kike Saverio, além do lateral-esquerdo Jamerson, que já havia participado da estreia no Baianão.

Veja abaixo a lista de relacionados