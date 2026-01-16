ESPORTES
Oficial: Osvaldo renova com o Vitória e já pode entrar em campo
Clube anunciou a renovação contratual na noite desta sexta-feira, 13
Por Lucas Vilas Boas
A renovação contratual de Osvaldo com o Vitória foi publicada no Boletim Informativo Diário nesta sexta-feira, 16, e o atacante está liberado para entrar em campo com o Rubro-Negro.
O novo vínculo é válido até junho de 2026, em acordo revelado anteriormente prlo presidente do clube, Fábio Mota. O dirigente ainda revelou a possibilidade do atleta concluir o ano em um novo cargo .
"Vamos analisar se ele vai ficar um ano só como jogador ou gerente técnico que é o que nós queremos. Estamos conversando com ele para que durante esse contrato de um ano, vamos fazer a transição para que ele assuma essa posição, que é um grande líder, um grande ídolo do clube, então vamos aguardar ele", disse Fábio Mota em entrevista coletiva realizada no dia 5 de janeiro.
A renovação contratual também foi anunciada oficialmente pelo Vitória nesta sexta-feira, 16.
Leia Também:
Assista:
O Esporte Clube Vitória anuncia a renovação de Osvaldo! Nosso atacante tem vínculo válido até junho de 2026!— EC Vitória (@ECVitoria) January 16, 2026
Vamos juntos, Osvaldo!! 🔴⚫️🦁#PegaLeão #ForçaEnergiaAxé pic.twitter.com/ZHQBBlSOjg
No Rubro-Negro desde 2023, Osvaldo foi campeão da Série B do Brasileirão e do Campeonato Baiano de 2024 pelo Leão, além da consolidação como uma das lideranças do clube. Ao todo, o atleta marcou 17 gols e distribuiu 13 assistências em 133 jogos disputados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes