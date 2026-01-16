Menu
ESPORTES

Oficial: Osvaldo renova com o Vitória e já pode entrar em campo

Clube anunciou a renovação contratual na noite desta sexta-feira, 13

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/01/2026 - 19:19 h
Osvaldo em campo pelo Vitória
Osvaldo em campo pelo Vitória -

A renovação contratual de Osvaldo com o Vitória foi publicada no Boletim Informativo Diário nesta sexta-feira, 16, e o atacante está liberado para entrar em campo com o Rubro-Negro.

O novo vínculo é válido até junho de 2026, em acordo revelado anteriormente prlo presidente do clube, Fábio Mota. O dirigente ainda revelou a possibilidade do atleta concluir o ano em um novo cargo .

"Vamos analisar se ele vai ficar um ano só como jogador ou gerente técnico que é o que nós queremos. Estamos conversando com ele para que durante esse contrato de um ano, vamos fazer a transição para que ele assuma essa posição, que é um grande líder, um grande ídolo do clube, então vamos aguardar ele", disse Fábio Mota em entrevista coletiva realizada no dia 5 de janeiro.

A renovação contratual também foi anunciada oficialmente pelo Vitória nesta sexta-feira, 16.



No Rubro-Negro desde 2023, Osvaldo foi campeão da Série B do Brasileirão e do Campeonato Baiano de 2024 pelo Leão, além da consolidação como uma das lideranças do clube. Ao todo, o atleta marcou 17 gols e distribuiu 13 assistências em 133 jogos disputados.

