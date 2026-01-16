Vitória encaminha retorno de atacante cria da Toca do Leão

David estaria próximo de retornar ao Vitória - Foto: Matheus Lima | Vasco

Em busca de reforçar seu setor ofensivo, o Vitória teria encaminhado a contratação do atacante David Corrêa, de 30 anos. Ele é cria da Toca do Leão e estaria próximo de retornar ao clube que defendeu entre 2015 e 2017, além do período de formação.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, restava um acerto entre David e seus representantes com o Vasco sobre um valor de luvas que eles ainda teriam de receber do Cruzmaltino. As partes teriam chegado a um acordo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda conforme a publicação, o atacante será contratado pelo Leão da Barra sem custos de transferência. Ele seria liberado mediante uma divisão de direitos econômicos, com o Vasco mantendo 50% da fatia do atleta.

Diante do acerto entre os clubes e o atleta, a negociação estaria próxima de ser concluída. David deve assinar contrato definitivo de três anos.

O Vitória encaminhou a contratação de David. O jogador e os seus representantes se acertaram com o Vasco em relação ao valor das luvas que ainda têm a receber do Cruzmaltino. O atacante vai assinar em definitivo com o Leão (contrato de três anos).



O acordo do Vitória com o Vasco… pic.twitter.com/ikOfN3BJEd — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 16, 2026

Reforço para o Brasileirão

David reforçaria o elenco principal do Vitória na disputa do Brasileirão e Copa do Brasil. O Leão estreia na Série A no próximo dia 28, uma quarta-feira, às 19h, no Barradão, em duelo contra o Remo.