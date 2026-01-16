Menu
HOME > ESPORTES
DE VOLTA?

Vitória encaminha retorno de atacante cria da Toca do Leão

Leão da Barra busca reforçar seu setor ofensivo para a temporada 2026

João Grassi

16/01/2026 - 15:33 h
David estaria próximo de retornar ao Vitória
Em busca de reforçar seu setor ofensivo, o Vitória teria encaminhado a contratação do atacante David Corrêa, de 30 anos. Ele é cria da Toca do Leão e estaria próximo de retornar ao clube que defendeu entre 2015 e 2017, além do período de formação.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, restava um acerto entre David e seus representantes com o Vasco sobre um valor de luvas que eles ainda teriam de receber do Cruzmaltino. As partes teriam chegado a um acordo.

Leia Também:

Vitória pode lucrar com venda de lateral para o México; entenda
Reforço do Vitória é regularizado e fica apto para estrear
Fábio Mota assume frente com o Vasco para trazer David ao Vitória

Ainda conforme a publicação, o atacante será contratado pelo Leão da Barra sem custos de transferência. Ele seria liberado mediante uma divisão de direitos econômicos, com o Vasco mantendo 50% da fatia do atleta.

Diante do acerto entre os clubes e o atleta, a negociação estaria próxima de ser concluída. David deve assinar contrato definitivo de três anos.

Reforço para o Brasileirão

David reforçaria o elenco principal do Vitória na disputa do Brasileirão e Copa do Brasil. O Leão estreia na Série A no próximo dia 28, uma quarta-feira, às 19h, no Barradão, em duelo contra o Remo.

Ver todas

x