Vitória encaminha retorno de atacante cria da Toca do Leão
Leão da Barra busca reforçar seu setor ofensivo para a temporada 2026
Por João Grassi
Em busca de reforçar seu setor ofensivo, o Vitória teria encaminhado a contratação do atacante David Corrêa, de 30 anos. Ele é cria da Toca do Leão e estaria próximo de retornar ao clube que defendeu entre 2015 e 2017, além do período de formação.
De acordo com o jornalista Venê Casagrande, restava um acerto entre David e seus representantes com o Vasco sobre um valor de luvas que eles ainda teriam de receber do Cruzmaltino. As partes teriam chegado a um acordo.
Ainda conforme a publicação, o atacante será contratado pelo Leão da Barra sem custos de transferência. Ele seria liberado mediante uma divisão de direitos econômicos, com o Vasco mantendo 50% da fatia do atleta.
Diante do acerto entre os clubes e o atleta, a negociação estaria próxima de ser concluída. David deve assinar contrato definitivo de três anos.
O Vitória encaminhou a contratação de David. O jogador e os seus representantes se acertaram com o Vasco em relação ao valor das luvas que ainda têm a receber do Cruzmaltino. O atacante vai assinar em definitivo com o Leão (contrato de três anos).— Venê Casagrande (@venecasagrande) January 16, 2026
O acordo do Vitória com o Vasco… pic.twitter.com/ikOfN3BJEd
Reforço para o Brasileirão
David reforçaria o elenco principal do Vitória na disputa do Brasileirão e Copa do Brasil. O Leão estreia na Série A no próximo dia 28, uma quarta-feira, às 19h, no Barradão, em duelo contra o Remo.
