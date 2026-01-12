Fábio Mota assume frente com o Vasco para trazer David ao Vitória

- Foto: João Grassi Ag. A Tarde

Durante a coletiva de apresentação dos reforços para 2026, o diretor de futebol Sérgio Papellin falou sobre a negociação do Vitória com o atacante David, do Vasco. Segundo Pappelin, as tratativas de negociação com o Vasco estão sendo dirigidas somente por Fábio Mota, que cumpre agenda internacional pela CBF.

"A negociação está sendo conduzida por Fábio Mota, o pessoal do Vasco está viajando junto com ele", afirmou Papellin.

Na temporada de 2025, David atuou por 31 partidas, e marcou apenas dois gols. O jogador está em negociação para compor o rubro-negro baiano para a temporada de 2026. Pappelin não poupou elogios ao falar do craque:

"Acho David um grande jogador, foi meu atleta no Fortaleza, ele é muito forte, e eu acho que está fazendo um trabalho".