Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NEGOCIAÇÃO

Fábio Mota assume frente com o Vasco para trazer David ao Vitória

Negociação está sendo conduzida por Fábio Mota durante a agenda internacional

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

12/01/2026 - 13:51 h
Imagem ilustrativa da imagem Fábio Mota assume frente com o Vasco para trazer David ao Vitória
-

Durante a coletiva de apresentação dos reforços para 2026, o diretor de futebol Sérgio Papellin falou sobre a negociação do Vitória com o atacante David, do Vasco. Segundo Pappelin, as tratativas de negociação com o Vasco estão sendo dirigidas somente por Fábio Mota, que cumpre agenda internacional pela CBF.

"A negociação está sendo conduzida por Fábio Mota, o pessoal do Vasco está viajando junto com ele", afirmou Papellin.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Campeão da Copa do Brasil precisa vender ônibus em meio a crise
Não fica! Thiago Couto se despede do Vitória na temporada de 2026
Simeone pede desculpas após provocar Vini Jr. na Supercopa da Espanha

Na temporada de 2025, David atuou por 31 partidas, e marcou apenas dois gols. O jogador está em negociação para compor o rubro-negro baiano para a temporada de 2026. Pappelin não poupou elogios ao falar do craque:

"Acho David um grande jogador, foi meu atleta no Fortaleza, ele é muito forte, e eu acho que está fazendo um trabalho".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

david fábio mota Futebol Negociação vasco vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x