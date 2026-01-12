Menu
HOME > ESPORTES
RETRATAÇÃO

Simeone pede desculpas após provocar Vini Jr. na Supercopa da Espanha

Técnico argentino reconhece postura inadequada e encerra polêmica

Redação e AFP

Por Redação e AFP

12/01/2026 - 12:36 h
Diego Simeone se desculpa com Vinícius Júnior e Florentino Pérez
O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, pediu desculpas nesta segunda-feira, 12, a Vinícius Júnior, após provocar o atacante brasileiro do Real Madrid durante a semifinal da Supercopa da Espanha, disputada na semana passada na Arábia Saudita.

Em entrevista coletiva realizada na véspera do jogo de oitavas de final da Copa do Rei contra o Deportivo La Coruña, Simeone afirmou: "Gostaria de pedir desculpas a Florentino [Pérez, presidente do Real Madrid] e a Vinícius pelo ocorrido".

O episódio aconteceu durante o clássico de Madri, na quinta-feira passada, que terminou com a vitória do Real Madrid por 2 a 1. Na ocasião, o técnico 'colchonero' disparou contra Vinícius: "O Florentino vai te demitir. Lembre-se, ele vai te demitir. Lembre-se disso".

A provocação gerou um bate-boca entre Simeone e o atacante, além de envolver Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, que saiu em defesa de seu jogador. "Nem tudo é aceitável dentro do campo de jogo", declarou Alonso ao final da partida.

Reconhecendo seu erro, Simeone encerrou a polêmica afirmando: "Não foi correto da minha parte me colocar nessa posição, e reconheço que não fui bem. O time que vence merece passar, eles mereceram passar".

O episódio, que chamou atenção por envolver rivalidade histórica entre Atlético e Real Madrid, já foi oficialmente encerrado pelo treinador argentino, que deixou claro o respeito pelo adversário e pelo resultado dentro de campo.

