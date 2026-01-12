NBA suspense jogador após tentativa de agressão a rival

Luka Doncic em quadra pelos Lakers - Foto: Reprodução/ X

Dennis Schroder, armador da equipe do Sacramento Kings, da NBA, foi suspenso por três jogos após tentativa de agressão ao jogador Luka Doncic, estrela dos Los Angeles Lakers, no dia 28 de dezembro.

A tentativa de agressão ocorreu após a derrota dos Kings para os Lakers, pelo placar de 125 a 101. Os dois jogadores trocaram farpas em diversos momentos da partida, durante uma pausa, o jogador Luka Doncic teria provocado o rival falando “deveria ter assinado aquele contrato” referente a extensão de contrato de quatro anos e 82 milhões de Dólares do Los Angeles Lakers ao jogador, onde o mesmo recusou a proposta.

Dennis Shroder em disputa com Luka Doncic | Foto: Luke Hales / AFP

Durante o jogo o clima pareceu ter se acalmado, mas logo após a partida, Schroder saiu do vestiário do seu time e avistou Luka Doncic no túnel, onde a confusão tomou conta frente ao banco de reservas da equipe da casa.

A NBA concluiu que aconteceu a agressão de Schroder a Doncic, sendo necessário até jogadores do time afastar ambos os envolvidos, enquanto Doncic saia da confusão escoltado por um segurança.

Ambos os times se enfrentam novamente nesta segunda-feira, em Sacramento. Schroder estará suspenso da partida.