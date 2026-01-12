Endrick estreia pelo Lyon e impacta jornais europeus

Endrick comemorando seu primeiro gol - Foto: Reprodução / X

Endrick chegou “com os dois pés na porta” no campeonato francês, agora com as cores da equipe do Lyon, o jogador marcou seu primeiro gol na estreia pela nova equipe e arrancou elogios de jornais ao redor do planeta azul.

Em partida válida pelas fases eliminatórias da Copa da França, o atacante fez uma partida que ficará marcada em sua carreia, ele marcou o gol que sacramentou a vitória da equipe do Lyon sobre a equipe do Lille, pelo placar de 2x1, gol marcado ainda no primeiro tempo da partida, desempenho que impactou a mídia europeia.

Endrick em campo pelo Lyon | Foto: Reprodução/ X

Repercussão na Espanha

O jornal espanhol “Marca” descreveu a estreia do jogador como um “leão enjaulado”, em alusão ao período que o jogador ficou sem espaço no time do Real Madrid, comandado por Xabi Alonso.

O “Diário AS” seguiu a mesma ideia e apontou que mesmo em fase de adaptação a equipe, o jogador apresenta atributos raros para a sua idade, destacando a potencia física e leitura de jogo do jovem.

Repercussão na França

Na imprensa local, a repercussão foi notória, o "L'Équipe" destacou o poder de decisão do atacante, que precisou de menos do que uma etapa normal do jogo para deixar sua marca e decidir a partida, destacando sua estreia como “eficaz e imediata.”

O "Le Parisien" destacou o volume de ataque do jogador, ressaltando a participação do atacante que foi volumosa na equipe do Lyon em campo.

Histórico do jogador

Endrick chegou ao Real Madrid na temporada de 2024, onde jogou um total de 37 partidas pelo time merengue, marcando 7 gols. Na temporada de 2025, o jogador perdeu espaço após a chegada do técnico Xabi Alonso, que assumiu o time após Carlo Ancelotti ir comandar a seleção brasileira, assim sendo emprestado para o Lyon, com contrato até junho de 2026.