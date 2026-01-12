Ceni projeta mais minutos para joias da base em 2026, mas pede cautela

Pivetes de Aço podem ganhar mais minutos no elenco do Bahia em 2026 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O triunfo do Bahia sobre o Jequié, neste domingo, 11, marcou mais do que a estreia do Esquadrão na temporada. A forte participação dos Pivetes de Aço chamou a atenção da torcida e colocou em evidência o debate sobre o espaço que os atletas da base podem ocupar ao longo de 2026 no elenco profissional.

Apesar da empolgação gerada em campo e do discurso positivo do técnico Rogério Ceni sobre a utilização dos jovens, o treinador adotou um tom cauteloso ao projetar o futuro imediato das promessas tricolores. Para ele, o Campeonato Baiano será fundamental como laboratório, mas não deve ser encarado como um atalho para que garotos assumam responsabilidades maiores em competições de alto nível.

“Essa oportunidade de jogar Baiano vai falar quem está mais pronto, mas é injusto colocar expectativa em um garoto de 17 anos para resolver problemas em pré-Libertadores”, afirmou o comandante tricolor, ao frear o entusiasmo de parte da torcida que vê na base uma solução imediata para desafios mais complexos da temporada.

Ceni destacou que 2026 deve ser encarado como um ano de amadurecimento para os Pivetes de Aço. Mesmo quando não estiverem atuando, os jovens seguirão integrados ao grupo principal, participando da rotina do elenco e, em muitos casos, figurando no banco de reservas.

Mas quem sabe poder dar mais rodagem, mais minutos (aos jovens da base) Rogério Ceni - técnico do Bahia

A tendência de maior espaço para atletas formados no clube também passa pelo planejamento do elenco. O treinador revelou a intenção de trabalhar com cerca de 30 jogadores no grupo principal, número superior ao utilizado em 2024 e 2025, quando Ceni contou, em média, com 25 atletas e acabou sofrendo com um elenco considerado curto em alguns momentos.

Mais espaço para Dell?

Assim como Ruan Pablo — que constantemente treina, é relacionado e chega a entrar em campo pelo time principal —, quem deve ganhar mais espaço no elenco profissional é o atacante Dell. Conforme revelou Rogério Ceni, o “Haaland do Sertão” pode aproveitar a brecha deixada pela ausência de um jogador que faça sombra a Willian José.

“Se o Dell se dedicar e evoluir, acho que ele pode ser mais utilizado. Mas não vou falar com base em um jogo; tem que ser dois, três, quatro”, destacou o treinador tricolor, mais uma vez pregando cuidado para não alçar a joia da base antes do momento ideal.