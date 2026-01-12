Não fica! Thiago Couto se despede do Vitória na temporada de 2026

Goleiro Thiago Couto em treino pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Martelo batido! O goleiro Thiago Couto não vai mais integrar o Vitória para 2026. O anúncio foi feito pelo diretor de futebol do Vitória, Sérgio Papellin, em entrevista coletiva durante ação da Semana do Sócio do clube, nesta segunda-feira, 12, no Shopping Paralela, em Salvador.

Thiago Couto em treino | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O arqueiro do leão estava em uma situação de impasse com o Vitória sobre o seu empréstimo junto a equipe do Sport, na qual a negociação envolvia o atleta Filipe Machado, que está de saída para a equipe do Goiás. Com o desfecho, o acordo travou e o goleiro não fica para a temporada de 2026.

"Nós estamos satisfeitos com nossos goleiros, Thiago Couto é um grande goleiro mas vamos evitar problemas de relacionamento", declarou Papellin.



Thiago Couto atuou por 9 partidas na temporada de 2025. A estreia foi durante o jogo contra o Corinthians, após Lucas Arcanjo sentir o joelho e desfalcar a equipe durante o resto do Campeonato Brasileiro de 2025. Com isso, ele acabou tomando a titularidade do gol do Vitória e sendo muito importante para a permanência do time na série A do Campeonato Brasileiro no início de 2026.