HOME > ESPORTES
ESPORTES

Campeão da Copa do Brasil precisa vender ônibus em meio a crise

Veículo havia sido adquirido no ano de 2024

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/01/2026 - 13:40 h | Atualizada em 12/01/2026 - 14:05
Criciúma vende ônibus em meio a crise financeira
Perante uma crise financeira crescente, o Criciúma Esporte Clube, de Santa Catarina, vencedor da Copa do Brasil de 1991, que atualmente participa da Série B do Brasileirão, decidiu vender seu próprio ônibus, que foi comprado no ano de 2024 por aproximadamente R$ 2 milhões. A decisão foi tomada como uma medida de emergência para reforçar os cofres do clube.

O ônibus, um Scania K450C NB Euro 6, foi vendido por aproximadamente R$ 1,7 milhão, de acordo com o portal Engeplus. Vale ressaltar que o veículo ainda poderá ser utilizado pela equipe profissional e as categorias de base, porém como um serviço terceirizado.

Redução de custos

A direção do Criciúma teria entendido que o custo anual de manutenção e a depreciação do veículo não estavam compensando a permanência do mesmo no clube, principalmente por conta da crise que o mesmo vem passando.

Ônibus vendido pelo Criciúma
Ônibus vendido pelo Criciúma | Foto: Divulgação | Criciúma

Uso terceirizado

Por mais que o ônibus tenha sido vendido, ele vai seguir plotado com as cores e emblemas do clube, além de seguir prestando serviço ao Criciúma, sendo utilizado em viagens a:

  • Aeroportos;
  • Jogos por via terrestre.

Porém, o clube vai passar a pagar pelo uso do veículo como um serviço contratado, não mais como proprietário.

O ônibus foi adquirido pelo clube em 2024 e foi utilizado em ações de marketing ao longo do mesmo ano, incluindo viagens por meio de cidades da região para mobilizar torcedores na campanha de permanência na primeira divisão, objetivo que não foi alcançado.

x