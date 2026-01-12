Esperança para a Copa: Brasileiros brilham no fim de semana europeu

Ancelotti em coletiva de imprensa - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O final de semana de futebol na europa foi especial para a torcida brasileira. Os principais nomes para a Copa do Mundo de 2026 tiveram destaque em seus respectivos times, entre decisões de campeonato e classificações para eliminatórias. Confira os destaques:

Endrick

Pela Copa da França, o jovem Endrick, de 19 anos, estreou pela equipe do Olympique de Lyonnais com gol e classificação para a próxima fase da competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jogador chegou com tudo em solo francês depois de uma passagem apagada pelo Real Madrid, onde em busca de oportunidade na Copa do Mundo, foi emprestado para a equipe francesa.

Endrick em campo pelo Lyon | Foto: Reprodução / X

Gabriel Martinelli

Pela Copa da Inglaterra, o atacante Gabriel Martinelli foi destaque do Arsenal na vitória contra o Portsmouth por 4x1. O atacante brasileiro teve participação em todos os gols marcados pelos Gunners, assim garantindo a classificação do Arsenal para a quarta fase da competição.

Na atual temporada, o atacante dos Gunners acumula 26 partidas, com 10 gols marcados, números próximos de alcançar os da temporada passada, onde atuou por 51 partidas e marcou 10 vezes.

Gabriel Martinelli comemorando gol pelo Arsenal | Foto: Reprodução / X

Raphinha

A melhor atuação de um brasileiro no final de semana indiscutivelmente foi a de Raphinha, o brasileiro assinou a conquista da Copa da Espanha pelo Barcelona como protagonista, onde para muitos teve “atuação de Bola de Ouro”, com dois gols dos três no confronto, um deles sendo o gol da vitória da equipe catalã.

Tal atuação confirmou a sua fama de “Carrasco” do Real Madrid, maior rival do Barcelona. Na temporada Raphinha acumula 19 partidas, com 11 gols marcados, sendo 4 gols marcados nos últimos 2 jogos, confirmando a boa fase do atleta.

Raphinha com o troféu da Copa da Espanha | Foto: Reprodução / X

Vinicius Júnior

Para formar o contraponto de Raphinha, Vinicius Júnior marcou um gol antológico na final da Copa da Espanha, contra o Barcelona, mas ao contrário de seu companheiro de seleção, ele não ficou com o titulo da competição.

O jogador atravessava uma seca de 18 partidas sem balançar as redes pelo Real Madrid, fase incomum se comparado com a sua carreira com a camisa merengue. Mesmo com a derrota, o seu bom desempenho em campo foi exaltado, chegando até a igualar um recorde de Cristiano Ronaldo no time espanhol, com maior média de participações em gols nas finais que disputou pelo Real Madrid.

Vinicius Junior em viagem | Foto: Reprodução/ X

Kevin

Jovem contratado pelo Fulham em 2025 marcou seu primeiro gol pela equipe inglesa na vitória do Fulham pelo Middlesbrough, por 3x1 neste sábado, 10. A partida foi válida pela FA Cup, o jovem revelado pelo Palmeiras estava sem marcar desde setembro, quando chegou aos Cottagers.