VÃO PARA A COPA?
Esperança para a Copa: Brasileiros brilham no fim de semana europeu
Brasileiros foram destaque nas principais ligas do mundo; confira
Por Valdomiro Neto
O final de semana de futebol na europa foi especial para a torcida brasileira. Os principais nomes para a Copa do Mundo de 2026 tiveram destaque em seus respectivos times, entre decisões de campeonato e classificações para eliminatórias. Confira os destaques:
Endrick
Pela Copa da França, o jovem Endrick, de 19 anos, estreou pela equipe do Olympique de Lyonnais com gol e classificação para a próxima fase da competição.
O jogador chegou com tudo em solo francês depois de uma passagem apagada pelo Real Madrid, onde em busca de oportunidade na Copa do Mundo, foi emprestado para a equipe francesa.
Gabriel Martinelli
Pela Copa da Inglaterra, o atacante Gabriel Martinelli foi destaque do Arsenal na vitória contra o Portsmouth por 4x1. O atacante brasileiro teve participação em todos os gols marcados pelos Gunners, assim garantindo a classificação do Arsenal para a quarta fase da competição.
Na atual temporada, o atacante dos Gunners acumula 26 partidas, com 10 gols marcados, números próximos de alcançar os da temporada passada, onde atuou por 51 partidas e marcou 10 vezes.
Raphinha
A melhor atuação de um brasileiro no final de semana indiscutivelmente foi a de Raphinha, o brasileiro assinou a conquista da Copa da Espanha pelo Barcelona como protagonista, onde para muitos teve “atuação de Bola de Ouro”, com dois gols dos três no confronto, um deles sendo o gol da vitória da equipe catalã.
Leia Também:
Tal atuação confirmou a sua fama de “Carrasco” do Real Madrid, maior rival do Barcelona. Na temporada Raphinha acumula 19 partidas, com 11 gols marcados, sendo 4 gols marcados nos últimos 2 jogos, confirmando a boa fase do atleta.
Vinicius Júnior
Para formar o contraponto de Raphinha, Vinicius Júnior marcou um gol antológico na final da Copa da Espanha, contra o Barcelona, mas ao contrário de seu companheiro de seleção, ele não ficou com o titulo da competição.
O jogador atravessava uma seca de 18 partidas sem balançar as redes pelo Real Madrid, fase incomum se comparado com a sua carreira com a camisa merengue. Mesmo com a derrota, o seu bom desempenho em campo foi exaltado, chegando até a igualar um recorde de Cristiano Ronaldo no time espanhol, com maior média de participações em gols nas finais que disputou pelo Real Madrid.
Kevin
Jovem contratado pelo Fulham em 2025 marcou seu primeiro gol pela equipe inglesa na vitória do Fulham pelo Middlesbrough, por 3x1 neste sábado, 10. A partida foi válida pela FA Cup, o jovem revelado pelo Palmeiras estava sem marcar desde setembro, quando chegou aos Cottagers.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes