VÃO PARA A COPA?

Esperança para a Copa: Brasileiros brilham no fim de semana europeu

Brasileiros foram destaque nas principais ligas do mundo; confira

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

12/01/2026 - 12:33 h
Ancelotti em coletiva de imprensa
Ancelotti em coletiva de imprensa -

O final de semana de futebol na europa foi especial para a torcida brasileira. Os principais nomes para a Copa do Mundo de 2026 tiveram destaque em seus respectivos times, entre decisões de campeonato e classificações para eliminatórias. Confira os destaques:

Endrick

Pela Copa da França, o jovem Endrick, de 19 anos, estreou pela equipe do Olympique de Lyonnais com gol e classificação para a próxima fase da competição.

O jogador chegou com tudo em solo francês depois de uma passagem apagada pelo Real Madrid, onde em busca de oportunidade na Copa do Mundo, foi emprestado para a equipe francesa.

Endrick em campo pelo Lyon
Endrick em campo pelo Lyon | Foto: Reprodução / X

Gabriel Martinelli

Pela Copa da Inglaterra, o atacante Gabriel Martinelli foi destaque do Arsenal na vitória contra o Portsmouth por 4x1. O atacante brasileiro teve participação em todos os gols marcados pelos Gunners, assim garantindo a classificação do Arsenal para a quarta fase da competição.

Na atual temporada, o atacante dos Gunners acumula 26 partidas, com 10 gols marcados, números próximos de alcançar os da temporada passada, onde atuou por 51 partidas e marcou 10 vezes.

Gabriel Martinelli comemorando gol pelo Arsenal
Gabriel Martinelli comemorando gol pelo Arsenal | Foto: Reprodução / X

Raphinha

A melhor atuação de um brasileiro no final de semana indiscutivelmente foi a de Raphinha, o brasileiro assinou a conquista da Copa da Espanha pelo Barcelona como protagonista, onde para muitos teve “atuação de Bola de Ouro”, com dois gols dos três no confronto, um deles sendo o gol da vitória da equipe catalã.

Ceni projeta mais minutos para joias da base em 2026, mas pede cautela
De olho na Copa do Mundo, Endrick estreia com "pé direito" no Lyon
Canoa havaiana em Salvador: passeio de 4km está mudando a forma de ver a cidade

Tal atuação confirmou a sua fama de “Carrasco” do Real Madrid, maior rival do Barcelona. Na temporada Raphinha acumula 19 partidas, com 11 gols marcados, sendo 4 gols marcados nos últimos 2 jogos, confirmando a boa fase do atleta.

Raphinha com o troféu da Copa da Espanha
Raphinha com o troféu da Copa da Espanha | Foto: Reprodução / X

Vinicius Júnior

Para formar o contraponto de Raphinha, Vinicius Júnior marcou um gol antológico na final da Copa da Espanha, contra o Barcelona, mas ao contrário de seu companheiro de seleção, ele não ficou com o titulo da competição.

O jogador atravessava uma seca de 18 partidas sem balançar as redes pelo Real Madrid, fase incomum se comparado com a sua carreira com a camisa merengue. Mesmo com a derrota, o seu bom desempenho em campo foi exaltado, chegando até a igualar um recorde de Cristiano Ronaldo no time espanhol, com maior média de participações em gols nas finais que disputou pelo Real Madrid.

Vinicius Junior em viagem
Vinicius Junior em viagem | Foto: Reprodução/ X

Kevin

Jovem contratado pelo Fulham em 2025 marcou seu primeiro gol pela equipe inglesa na vitória do Fulham pelo Middlesbrough, por 3x1 neste sábado, 10. A partida foi válida pela FA Cup, o jovem revelado pelo Palmeiras estava sem marcar desde setembro, quando chegou aos Cottagers.

Kelvin comemorando gol pelo Fulham
Kelvin comemorando gol pelo Fulham | Foto: Reprodução / X

atletas em destaque competição internacional Copa do Mundo 2026 destaques do final de semana futebol europeu Jogadores Brasileiros

