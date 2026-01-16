Zé Breno comenta falta de gols do Vitória: "Melhorar no terço final"

Zé Breno - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular e um dos destaques do time alternativo do Vitória, Zé Breno foi escolhido para a entrevista coletiva desta sexta-feira, 16. Revelado na Toca do Leão, o volante de 21 anos disputou duas partidas em 2026, acumulando um total de quatro pela equipe profissional do Rubro-Negro.

Durante a entrevista, Zé Breno comentou sobre o desempenho no Campeonato Baiano de 2026. A equipe comandada por Rodrigo Chagas não largou bem neste início de competição e busca vencer pela primeira vez na terceira rodada, quando enfrenta o Porto.

"Eu acho que as dificuldades não são só minhas, mas também do grupo inteiro. A gente se frustra um pouco por a bola não estar entrando, mas creio que agora fora de casa vamos sair com o resultado positivo", projetou.

"O que a gente falta melhorar é só essa questão do terço final, tem mais paciência, mas com fé em Deus, no domingo vai acontecer", completou o atleta.

Elogiado especialmente pelo seu desempenho na estreia contra o Atlético de Alagoinhas, o jovem meio-campista entende que ainda "tem muito a melhorar". Ele comentou sobre a importância do seu período de empréstimo no Londrina na temporada passada.

"Creio eu que ainda tenho muito a melhorar, mas nesse retorno venho trabalhando muito para poder performar dentro de campo. Sobre minha passagem no Londrina, acho que foi um momento que precisava. Precisava pegar mais essa rodagem, mais um pouco de experiência".

De acordo com Zé Breno, a baixa média de idade do grupo alternativo e o pouco tempo de treinamento são fatores que pesam para a falta de resultados positivos nas primeiras rodadas do Baianão. O volante falou em "manter a cabeça erguida" e seguir trabalhando com dedicação.

"Por ser uma equipe muito nova e também há pouco tempo a gente treina junto, a gente vem se conhecendo melhor agora, a gente vem se entrosando mais. Cada vez mais se conhecendo melhor", concluiu o volante.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 18, às 16h, diante do Porto. O duelo acontece no Estádio Agnaldo Bento Santos, em Porto Seguro, válido pela terceira rodada do Baiano.