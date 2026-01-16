MAIS UM ANO
Emprestado para time da Série B, volante renova contrato com o Vitória
Meio-campista de 29 anos teve novo acordo publicado no BID
Por João Grassi
Jogador que pertence ao Vitória e novamente está fora dos planos, Filipe Machado renovou seu contrato com o clube até o fim de 2027. O novo vínculo foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Após passar a temporada 2025 emprestado ao Coritiba, onde se sagrou campeão da Série B, Machado dessa vez será cedido ao Goiás e seguirá disputando a Segundona. O Rubro-Negro tentou envolver o meio-campista em troca pelo goleiro Thiago Couto, mas o Sport recusou a proposta.
Aos 29 anos, Machado já defendeu Grêmio, Boa Esporte, São José-RS, Cruzeiro e Coritiba ao longo de sua carreira. Ele chegou ao Vitória para disputar a segunda metade do Brasileirão de 2024, sendo peça importante no elenco naquela ocasião.
Leia Também:
Filipe Machado em 2025
Durante seu empréstimo no Coritiba, Filipe Machado participou de 41 jogos e deu três assistências, sendo 35 desses jogos e dois desses passes decisivos no Brasileirão Série B.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes