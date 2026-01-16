Menu
ESPORTES
MAIS UM ANO

Emprestado para time da Série B, volante renova contrato com o Vitória

Meio-campista de 29 anos teve novo acordo publicado no BID

João Grassi

Por João Grassi

16/01/2026 - 18:45 h
Filipe Machado pelo Vitória
Filipe Machado pelo Vitória

Jogador que pertence ao Vitória e novamente está fora dos planos, Filipe Machado renovou seu contrato com o clube até o fim de 2027. O novo vínculo foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Após passar a temporada 2025 emprestado ao Coritiba, onde se sagrou campeão da Série B, Machado dessa vez será cedido ao Goiás e seguirá disputando a Segundona. O Rubro-Negro tentou envolver o meio-campista em troca pelo goleiro Thiago Couto, mas o Sport recusou a proposta.

Aos 29 anos, Machado já defendeu Grêmio, Boa Esporte, São José-RS, Cruzeiro e Coritiba ao longo de sua carreira. Ele chegou ao Vitória para disputar a segunda metade do Brasileirão de 2024, sendo peça importante no elenco naquela ocasião.

Contrato de Machado foi publicado no BID
Foto: Reprodução | CBF

Filipe Machado em 2025

Durante seu empréstimo no Coritiba, Filipe Machado participou de 41 jogos e deu três assistências, sendo 35 desses jogos e dois desses passes decisivos no Brasileirão Série B.

x