Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO BAIANO

Porto x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Leão da Barra visita o time do extremo sul neste domingo, 18

João Grassi

Por João Grassi

17/01/2026 - 15:30 h
Jogadores do time alternativo do Vitória
Jogadores do time alternativo do Vitória -

Em busca da primeira vitória no Campeonato Baiano, o Vitória volta a jogar neste domingo, 18, às 16h, contra o Porto, pela terceira rodada da primeira fase. Após dois compromissos em Salvador, o Leão viaja rumo a Porto Seguro, no extremo sul do estado, onde está localizado o Estádio Agnaldo Bento, palco da partida.

Jogando com um elenco alternativo neste início de Baianão, o time comandado por Rodrigo Chagas vem de dois empates por 0 a 0 contra Atlético de Alagoinhas e Jacuipense. A falta de gols fez o Leão repetir uma marca negativa do estadual de 1984, quando passou as duas primeiras rodadas sem balançar as redes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar dos tropeços, Chagas entende que o time demonstrou evolução de uma partida para a outra. Depois do duelo com o Jacuipense, o treinador da equipe alternativa falou sobre as dificuldades neste começo de temporada.

"A ideia é que a gente possa observar ao máximo os nossos atletas da casa, que vieram de fora, a garotada do Júnior. São poucas as opções, na realidade. Nós estamos, eu acredito, em evolução. Não tem como a gente, da noite para o dia, trabalhar e ficar da forma que nós queremos", analisou Chagas.

Leia Também:

Com presença de Fábio Mota, comitiva da CBF conclui agenda na Europa
Oficial: Osvaldo renova com o Vitória e já pode entrar em campo
Emprestado para time da Série B, volante renova contrato com o Vitória

Onde assistir

O duelo entre Porto e Vitória terá transmissão da TVE, na televisão aberta e no YouTube, além da TV Vitória, na mesma plataforma.

Prováveis escalações

Porto: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Santana e Peu; Bruno Ferreira, Lima, Ygor, Diki e Ítalo; Luan Rodrigues. Técnico: Sandro Duarte.

Vitória: Yuri Sena; Paulo Roberto, Edenilson, Ivan Henrique, Diogo e Felipe Vieira; Pablo, Dudu Miraíma, José Breno e Felipe Cardoso (Kike Saverio); Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos
  • Assistente 1: Elicarlos Franco de Oliveira
  • Assistente 2: Antonielson Jesus da Silva
  • Quarto árbitro: Savio Oliveira dos Santos

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano ec vitória Porto BA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do time alternativo do Vitória
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Jogadores do time alternativo do Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Jogadores do time alternativo do Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Jogadores do time alternativo do Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x