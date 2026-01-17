Porto x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Jogadores do time alternativo do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em busca da primeira vitória no Campeonato Baiano, o Vitória volta a jogar neste domingo, 18, às 16h, contra o Porto, pela terceira rodada da primeira fase. Após dois compromissos em Salvador, o Leão viaja rumo a Porto Seguro, no extremo sul do estado, onde está localizado o Estádio Agnaldo Bento, palco da partida.

Jogando com um elenco alternativo neste início de Baianão, o time comandado por Rodrigo Chagas vem de dois empates por 0 a 0 contra Atlético de Alagoinhas e Jacuipense. A falta de gols fez o Leão repetir uma marca negativa do estadual de 1984, quando passou as duas primeiras rodadas sem balançar as redes.

Apesar dos tropeços, Chagas entende que o time demonstrou evolução de uma partida para a outra. Depois do duelo com o Jacuipense, o treinador da equipe alternativa falou sobre as dificuldades neste começo de temporada.

"A ideia é que a gente possa observar ao máximo os nossos atletas da casa, que vieram de fora, a garotada do Júnior. São poucas as opções, na realidade. Nós estamos, eu acredito, em evolução. Não tem como a gente, da noite para o dia, trabalhar e ficar da forma que nós queremos", analisou Chagas.

Onde assistir

O duelo entre Porto e Vitória terá transmissão da TVE, na televisão aberta e no YouTube, além da TV Vitória, na mesma plataforma.

Prováveis escalações

Porto: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Santana e Peu; Bruno Ferreira, Lima, Ygor, Diki e Ítalo; Luan Rodrigues. Técnico: Sandro Duarte.

Vitória: Yuri Sena; Paulo Roberto, Edenilson, Ivan Henrique, Diogo e Felipe Vieira; Pablo, Dudu Miraíma, José Breno e Felipe Cardoso (Kike Saverio); Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.

Arbitragem