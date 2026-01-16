Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NAS GRINGAS

Com presença de Fábio Mota, comitiva da CBF conclui agenda na Europa

Presidente do Vitória participou de visita no Velho Continente

João Grassi

Por João Grassi

16/01/2026 - 20:07 h
Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória -

A delegação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) concluiu, nesta quinta-feira, 15, a agenda internacional na Europa que reuniu representantes de 37 clubes das Séries A e B do Brasileirão e de 13 federações estaduais. O presidente do Vitória, Fábio Mota, esteve presente na viagem.

Durante nove dias, a comitiva se aprofundou em conceitos, modelos de governança e estratégias das ligas e federações de Inglaterra, Alemanha e Espanha para temas como fair play financeiro, tecnologia e profissionalização da arbitragem.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A última parada foi em Madri, na Espanha, onde a programação teve palestras sobre a governança da LaLiga, que organiza as principais divisões de futebol espanhol, modelo de arbitragem local e fair play financeiro. A visita da ocorreu nos últimos dias 14 e 15 de janeiro.

“O principal objetivo da CBF com esse intercâmbio foi promover um alinhamento técnico e institucional inspirado nos modelos de excelência que observamos na Europa. A ideia não é copiar, mas adaptar”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Comitiva da CBF cumpriu agenda na Europa
Comitiva da CBF cumpriu agenda na Europa | Foto: Divulgação | LaLiga

Leia Também:

Fábio Mota confirma contratações de atletas que estão na Série A
Fábio Mota fará viagem à Europa por missão especial do Vitória
“Sem condições de jogar cinco competições”, reclama Fábio Mota sobre calendário

Trabalho não parou

Durante o período que esteve na Europa, Fábio Mota assumiu as negociações com o Vasco pela contratação do atacante David Corrêa, revelado na Toca do Leão. Nesta sexta, 16, o clube baiano teria encaminhado a contratação.

Enquanto Mota ainda retorna ao Brasil, o vice-presidente Djalma Abreu comanda as principais atividades do Vitória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cbf ec vitória fábio mota

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x