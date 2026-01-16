Com presença de Fábio Mota, comitiva da CBF conclui agenda na Europa

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A delegação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) concluiu, nesta quinta-feira, 15, a agenda internacional na Europa que reuniu representantes de 37 clubes das Séries A e B do Brasileirão e de 13 federações estaduais. O presidente do Vitória, Fábio Mota, esteve presente na viagem.

Durante nove dias, a comitiva se aprofundou em conceitos, modelos de governança e estratégias das ligas e federações de Inglaterra, Alemanha e Espanha para temas como fair play financeiro, tecnologia e profissionalização da arbitragem.

A última parada foi em Madri, na Espanha, onde a programação teve palestras sobre a governança da LaLiga, que organiza as principais divisões de futebol espanhol, modelo de arbitragem local e fair play financeiro. A visita da ocorreu nos últimos dias 14 e 15 de janeiro.

“O principal objetivo da CBF com esse intercâmbio foi promover um alinhamento técnico e institucional inspirado nos modelos de excelência que observamos na Europa. A ideia não é copiar, mas adaptar”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Comitiva da CBF cumpriu agenda na Europa | Foto: Divulgação | LaLiga

Trabalho não parou

Durante o período que esteve na Europa, Fábio Mota assumiu as negociações com o Vasco pela contratação do atacante David Corrêa, revelado na Toca do Leão. Nesta sexta, 16, o clube baiano teria encaminhado a contratação.

Enquanto Mota ainda retorna ao Brasil, o vice-presidente Djalma Abreu comanda as principais atividades do Vitória.