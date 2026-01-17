Menu
HOME > ESPORTES
CAMPEONATO BAIANO

Erick brilha, Bahia vence o Galícia e segue 100% no Baianão

Tricolor derrotou o Granadeiro pelo placar de 3 a 0

João Grassi

Por João Grassi

17/01/2026 - 17:56 h | Atualizada em 17/01/2026 - 18:09
Erick fez um gol e deu duas assistências contra o Galícia
Erick fez um gol e deu duas assistências contra o Galícia

O Bahia estreou o time considerado reserva do elenco principal, neste sábado, 17, com triunfo sobre o Galícia. Jogando na Arena Fonte Nova em duelo válido pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, o Tricolor venceu por 3 a 0.

Apesar do favoritismo do Bahia, a equipe do Galícia montou um sistema defensivo organizado e não deu vida fácil aos mandantes no primeiro tempo. O Esquadrão saiu na frente somente aos 45 minutos, com um gol de cabeça do volante Erick.

O segundo tempo, por outro lado, já começou com outro gol aos 19 segundos. Após jogada do estreante Román Gómez, Erick dessa vez virou garçom e serviu Iago Borduchi. O lateral-esquerdo chegou dando um tapa de direita e ampliou para 2 a 0.

Em outra bela assistência depois de arrancada pela esquerda, o camisa 14 passou para o jovem Kauê Furquim, que apareceu livre na área e marcou pela primeira vez no time profissional, aos 26 minutos. 3 a 0 e placar final.

Imagem ilustrativa da imagem Erick brilha, Bahia vence o Galícia e segue 100% no Baianão
| Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Leia Também:

CBF faz alteração importante em estreia do Bahia no Brasileirão
Com reforço gringo, Bahia relaciona 24 atletas para encarar o Galícia
Bahia rescinde contrato com Viva Sorte Bet, sua patrocinadora master

Com outro resultado positivo, a equipe comandada por Rogério Ceni lidera o Baianão e segue com 100% de aproveitamento. O Tricolor acumula nove pontos em três rodadas, enquanto o Granadeiro é o quarto colocado, com três pontos.

FICHA TÉCNICA

Bahia 3x0 Galícia

3ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: 17/01/2026

Horário: 16h

Público: 20.759 pessoas

Cartões amarelos: Carlos (Galícia)

Gols: Erick aos 45' 1T, Iago Borduchi aos 1' 2T e Kauê Furquim aos 26' 2T

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza

Assistentes: José Carlos Oliveira dos Santos e Daniella Coutinho Pinto

Quarto árbitro: José Lourenço Assis Santos Conceição

Transmissão: TVE e TV Bahêa

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Acevedo (David Martins), Erick e Rodrigo Nestor (Kauê Furquim); Cauly (Pedrinho), Michel Araújo (Dell) e Ruan Pablo (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.

Galícia: Rafael Puridade; Da Ilha, Jaques, William e Carlos (Gledson); Gabriel Vieira (Popó), Lucas Araújo (Carlos Augusto) e Mayron; Ivisson, Rafael Mineiro (Tiaguinho) e Rogerinho (Sandro). Técnico: Edson Fabiano.

