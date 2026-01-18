Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > política > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO OFICIAL

Governo da Bahia decreta luto oficial de três dias pela morte de Alan Sanches

Jerônimo Rodrigues lamentou a perda do deputado

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

18/01/2026 - 8:56 h | Atualizada em 18/01/2026 - 9:11
Medida foi oficializada por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado
Medida foi oficializada por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado -

O governador Jerônimo Rodrigues decretou luto oficial de três dias na Bahia pela morte do deputado estadual Alan Sanches, ocorrida no sábado, 17. A medida foi oficializada por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado, publicada no mesmo dia.

Em manifestação nas redes sociais, o governador prestou homenagem ao parlamentar e expressou solidariedade à família, amigos e pessoas próximas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Em respeito à memória do deputado estadual Alan Sanches, decreto luto oficial de três dias na Bahia, diante de sua partida. Que Deus conforte os corações de seus familiares, amigos e de todos que com ele conviveram neste momento de imensa dor”, escreveu Jerônimo Rodrigues.

Leia Também:

Deputado Alan Sanches morre aos 58 anos
Jerônimo, Rui Costa e Wagner lamentam morte do deputado Alan Sanches
Presidente da Alba e lideranças políticas se despedem de Alan Sanches

Ainda no sábado, ao tomar conhecimento da morte durante uma agenda oficial no município de Formosa do Rio Preto, o governador lamentou a perda do deputado, que atuava como vice-líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Jerônimo destacou que, apesar das divergências políticas, manteve uma relação pautada pelo respeito institucional com Alan Sanches. Segundo ele, “mesmo em campos políticos opostos”, a convivência foi marcada pelo diálogo e pelo compromisso com o espírito democrático.

O deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), vice-líder da bancada de oposição na Alba morreu vítima de um infarto. Médico de formação, Alan tinha a pré-candidatura a deputado federal anunciada para as eleições de outubro deste ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alan Sanches Assembleia Legislativa da Bahia Governador Jerônimo Rodrigues homenagem parlamentar luto oficial política na Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Medida foi oficializada por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado
Play

Provocação? Deputado rival de prefeito baiano posa com Ana Castela

Medida foi oficializada por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado
Play

Prefeito do partido de ACM Neto elogia Jerônimo: “Homem humilde”

Medida foi oficializada por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado
Play

Prefeito de Canindé quer levar modelo agro da Bahia para Sergipe

Medida foi oficializada por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado
Play

VÍDEO: veja imagens do projeto da Ponte Salvador-Itaparica

x