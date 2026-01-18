Governo da Bahia decreta luto oficial de três dias pela morte de Alan Sanches

Medida foi oficializada por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado - Foto: Divulgação | Alba

O governador Jerônimo Rodrigues decretou luto oficial de três dias na Bahia pela morte do deputado estadual Alan Sanches, ocorrida no sábado, 17. A medida foi oficializada por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado, publicada no mesmo dia.

Em manifestação nas redes sociais, o governador prestou homenagem ao parlamentar e expressou solidariedade à família, amigos e pessoas próximas.

“Em respeito à memória do deputado estadual Alan Sanches, decreto luto oficial de três dias na Bahia, diante de sua partida. Que Deus conforte os corações de seus familiares, amigos e de todos que com ele conviveram neste momento de imensa dor”, escreveu Jerônimo Rodrigues.

Ainda no sábado, ao tomar conhecimento da morte durante uma agenda oficial no município de Formosa do Rio Preto, o governador lamentou a perda do deputado, que atuava como vice-líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Jerônimo destacou que, apesar das divergências políticas, manteve uma relação pautada pelo respeito institucional com Alan Sanches. Segundo ele, “mesmo em campos políticos opostos”, a convivência foi marcada pelo diálogo e pelo compromisso com o espírito democrático.

O deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), vice-líder da bancada de oposição na Alba morreu vítima de um infarto. Médico de formação, Alan tinha a pré-candidatura a deputado federal anunciada para as eleições de outubro deste ano.