“Perda irreparável”: Bruno Reis homenageia Alan Sanches durante velório

Prefeito de Salvador prestou homenagem emocionada a Alan Sanches - Foto: Reprodução

Durante o velório do deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), realizado neste domingo, 18, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, prestou uma homenagem emocionada ao correligionário, com quem dividiu a trajetória partidária e a vida pública. Visivelmente abatido, o gestor destacou o legado político, profissional e humano deixado pelo deputado, morto vítima de um infarto.

Durante a despedida, Bruno Reis ressaltou a atuação de Alan Sanches tanto na medicina quanto na vida pública, lembrando o envolvimento direto do deputado com a população de Salvador. Segundo o prefeito, Alan conciliava o exercício do mandato com o atendimento médico, mantendo contato próximo com as comunidades onde atuava.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Alan era, sem sombra de dúvidas, uma pessoa extraordinária, hoje uma perda irreparável. Era um excelente médico, um grande político, um pai exemplar, um amigo leal, fiel, companheiro de todas as horas”, afirmou Bruno Reis.

O prefeito também relembrou os cargos ocupados pelo deputado ao longo da carreira e o legado deixado na capital baiana e no estado.

“Prestou um relevante serviço para a cidade e para o estado, seja como vereador, presidente da Câmara, depois como deputado estadual, líder da oposição e, agora, representando Salvador em Brasília, na Câmara dos Deputados. Nos bairros em que atuava aqui em Salvador, ele fazia questão de atender pessoalmente como médico, além de levar conquistas importantes, como diversas obras realizadas não só em São Cristóvão, mas em todos os bairros onde trabalhou”, disse.

Ainda segundo Bruno Reis, a marca principal de Alan Sanches era a dedicação às pessoas.

“Essa era a sua dedicação: uma pessoa que entregava a própria vida para servir. Então, sem sombra de dúvidas, a Bahia se despede de um grande filho, um filho que ajudou muitas pessoas, um filho que é um exemplo a ser seguido e que deixa um legado importante para que todos nós possamos perpetuar por toda a história”, concluiu.

Quem também prestou homenagem foram o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e o vereador Paulo Magalhães Júnior (União Brasil).

"Alan se tornou uma das pessoas mais próximas a mim nos últimos anos. Teve um papel fundamental, na hora mais difícil. Eu destaquei isso, os amigos a gente conhece nas horas mais difíceis. E ele foi um amigo dessas horas duras, um amigo que nunca faltou com os seus conselhos, com as suas palavras de sabedoria, de experiência. E é claro, também, uma perda política enorme para o nosso grupo. Alan era um dos deputados de maior destaque da nossa bancada aqui na Assembleia Legislativa. Seria certamente deputado federal pelo União Brasil. E é um momento de dor profunda para todos nós", afirmou ACM Neto.

"Um deputado estadual guerreiro, trabalhador, sério e dedicado. Foi meu colega na Câmara Municipal, foi presidente da Câmara, um cara extremamente articulado que teria uma carreira promissora na Câmara Federal, e vai assim, nos deixa dessa forma que a gente nem acredita ainda. Estávamos com ele no Bonfim, animado para caminhada, então é uma perda muito grande para a política da Bahia", completou Paulo Magalhães.

Alan Sanches era médico de formação, vice-líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e havia anunciado recentemente a pré-candidatura a deputado federal nas eleições de outubro. Com uma trajetória marcada por mandatos como vereador de Salvador e pela presidência da Câmara Municipal, ele ganhou destaque político pela articulação institucional e pela atuação firme no Legislativo estadual.

O deputado deixa quatro filhos, entre eles o vereador de Salvador Duda Sanches (União Brasil). Em nota oficial, o União Brasil lamentou a morte do parlamentar e destacou seu compromisso com o bem público e com a democracia. O corpo do político será sepultado às 14h no Cemitério Jardim da Saudade.