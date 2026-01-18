Autoridades e líderes políticos se despedem de Alan Sanches na Alba

(esq.) José Trindade, presidente da Conder, Nelson Pelegrino, Conselheiro do TCM, e o Governador Jerônimo Rodrigues foram prestar homenagem a Alan Sanches - Foto: Montagem

O velório do deputado estadual Alan Sanches (UB), que aconteceu na manhã deste domingo,18, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), reuniu familiares, amigos, colegas de parlamento e autoridades do estado. A morte do parlamentar, ocorrida na manhã do sábado, 17, em Salvador, vítima de um infarto, mobilizou líderes políticos que prestaram homenagens e destacaram seu legado.

Durante a cerimônia, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, falou emocionado sobre a perda e o impacto do parlamentar. "O sentimento de perda, eu quero também me solidarizar com os familiares, os filhas, a esposa. Mas, também aqui com essa casa, que perde um parlamentar. A trégua aqui da política, é essa trégua de respeito à pessoa que, no lugar de oposição, pelo governo, não media esforço para poder trabalhar pela Bahia", lamentou Rodrigues, ao evidenciar a postura respeitosa do parlamentar com os políticos adversários.

"É uma despedida, é uma honra, uma honraria que essa casa faz. Se despedir dele, é um momento muito emocionante aqui agora, quando as palmas ecoam daqui dessa casa para a Bahia inteira e o Brasil, agradecendo, é uma forma de agradecimento, tanto da Assembleia quanto do Estado da Bahia, que ele contribuiu, mesmo como vereador, mas também como deputado. E eu espero que Deus conduza para um lugar sereno que ele mereça e fortaleça e dê força à família para poder continuar a luta", concluiu o governador.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), José Trindade, também prestou sua homenagem, destacando o lado humano do deputado. "Na verdade, o deputado Alan Sanches deixa um legado que servia a população. Servia, principalmente, aqueles mais carentes. Ele era um médico de formação e que no momento ele sempre teve esse viés de procurar servir aquelas pessoas mais necessitadas, nas comunidades, o povo que mais precisa. Então, ele deixa um legado não só político, mas pessoal. Que ele realizava esse desejo dele, esse sonho dele de ter a população cada vez bem servida", afirmou Trindade.

Enterro do deputado Alan Sanches acontece neste domingo, no Jardim da Saudade | Foto: Montagem

O Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) e vice-presidente do órgão, Nelson Pelegrino, que também este no velório, prestou suas condolências e ressaltou a amizade com o deputado. "Uma amizade. Alan, além de tudo, era uma pessoa leal, companheira, uma pessoa educada, uma pessoa que sabia respeitar as relações com o governo. Sabia que as divergências políticas não faziam divergências de amizade em relação ao pessoal", pontuou.

Pelegrino aproveitou o momento para enaltecer a trajetória política de Alan Sanches e revelar que ele seria um dos grandes nomes do estado no Congresso Nacional. "Era um dos grandes quadros da Assembleia Legislativa, da política brasileira. Seria um dos grandes quadros do Congresso Nacional. O motivo, a notícia, fiquei muito abalado. Nos encontramos na última quinta-feira, na igreja, na Conceição da Praia, nós cumprimentamos como fazemos sempre, trocamos um beijo, trocamos juras de amizade, eu desejei boa sorte a ele. Estou muito triste com essa perda. A Bahia perde muito, Deus conforte a todos, a esposa, Duda", finalizou o conselheiro.

Adeus

Alan Sanches faleceu aos 58 anos, vítima de infarto, na manhã do sábado, 17, em Salvador. O enterro do parlamentar será realizado neste domingo, 18, às 14h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, Salvador.

Familiares, amigos e colegas de trabalho se preparam para prestar a última homenagem ao político, que marcou a política baiana e deixou legado tanto como vereador da capital quanto como deputado estadual.