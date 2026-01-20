Caminhada de Nikolas Ferreira: veja quem são os deputados no ato

Nikolas Ferreira e deputados bolsonaristas realizam caminhada até Brasília - Foto: Reprodução/Instagram @nikolasferreiradm

A caminhada iniciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), na segunda-feira, 19, do interior de Minas Gerais até Brasília, em defesa pelos condenados pelo 8 de Janeiro, vem ganhando a adesão de outros parlamentares de diferentes estados. A expectativa é a de que o grupo chegue à capital federal no próximo domingo, 25.

Na manhã desta terça, 20, quem se juntou a eles foi o pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL). Ao encontrar Carlos, Nikolas fez uma breve declaração: “Pelo seu pai, pelos presos do dia 8, por esse país. Apruma esse pé que tem muito quilômetro ainda”, afirmou o liberal, citando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro recebeu uma pena de 27 anos e 3 meses, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por fazer parte do chamado Núcleo 1 da trama golpista, considerado mentor das ações em 2023.

Segundo Nikolas, a caminhada não se trata de um gesto pessoal, mas de um ato simbólico. “Não é um gesto de vaidade. Não é espetáculo. É um ato de consciência, de amor ao Brasil e de compromisso com a liberdade”, escreveu o deputado, em carta aberta.

Quem está com Nikolas?

Imagens divulgadas pelo deputado mostram a caminhada com a participação de outros parlamentares aliados, como os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e André Fernandes (PL-CE). O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) também está entre eles.

No entanto, a expectativa é de que novos apoiadores se juntem ao grupo ao longo do percurso.

“A caminhada será ordeira e pacífica. Trata-se apenas do exercício legítimo do direito de ir e vir e do direito de manifestação, garantidos pela Constituição”, declarou.

Veja lista de deputados que estão participando da caminhada ao lado de Nikolas Ferreira: