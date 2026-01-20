Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Caminhada de Nikolas Ferreira: veja quem são os deputados no ato

Mobilização de parlamentares até Brasília ocorre em defesa pelos condenados pelo 8 de Janeiro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/01/2026 - 13:59 h
Nikolas Ferreira e deputados bolsonaristas realizam caminhada até Brasília
Nikolas Ferreira e deputados bolsonaristas realizam caminhada até Brasília -

A caminhada iniciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), na segunda-feira, 19, do interior de Minas Gerais até Brasília, em defesa pelos condenados pelo 8 de Janeiro, vem ganhando a adesão de outros parlamentares de diferentes estados. A expectativa é a de que o grupo chegue à capital federal no próximo domingo, 25.

Na manhã desta terça, 20, quem se juntou a eles foi o pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL). Ao encontrar Carlos, Nikolas fez uma breve declaração: “Pelo seu pai, pelos presos do dia 8, por esse país. Apruma esse pé que tem muito quilômetro ainda”, afirmou o liberal, citando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Deputado baiano vai se juntar a Nikolas em caminhada até Brasília
Nikolas Ferreira inicia caminhada de 240 km contra prisão de Bolsonaro
Nikolas Ferreira vai a pé para Brasília em protesto por prisão de Bolsonaro

Bolsonaro recebeu uma pena de 27 anos e 3 meses, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por fazer parte do chamado Núcleo 1 da trama golpista, considerado mentor das ações em 2023.

Segundo Nikolas, a caminhada não se trata de um gesto pessoal, mas de um ato simbólico. “Não é um gesto de vaidade. Não é espetáculo. É um ato de consciência, de amor ao Brasil e de compromisso com a liberdade”, escreveu o deputado, em carta aberta.

Quem está com Nikolas?

Imagens divulgadas pelo deputado mostram a caminhada com a participação de outros parlamentares aliados, como os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e André Fernandes (PL-CE). O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) também está entre eles.

No entanto, a expectativa é de que novos apoiadores se juntem ao grupo ao longo do percurso.

“A caminhada será ordeira e pacífica. Trata-se apenas do exercício legítimo do direito de ir e vir e do direito de manifestação, garantidos pela Constituição”, declarou.

Veja lista de deputados que estão participando da caminhada ao lado de Nikolas Ferreira:

  • Deputado estadual Leandro de Jesus (PL);
  • Deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO);
  • Fernando Holiday, ex-vereador de São Paulo;
  • Carlos Bolsonaro (PL), ex-vereador carioca e pré-candidato ao Senado por Santa Catarina;
  • Deputado federal André Fernandes (PL-CE);
  • Deputado estadual Márcio Gualberto (PL-RJ);
  • Pedro Pôncio, influenciador de direita e ex-membro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST);
  • Deputado federal Luciano Zucco (PL-RS);
  • Deputado Federal Carlos Jordy (PL-RJ)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia brasília caminhada Jair Bolsonaro Nikolas Ferreira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nikolas Ferreira e deputados bolsonaristas realizam caminhada até Brasília
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Nikolas Ferreira e deputados bolsonaristas realizam caminhada até Brasília
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Nikolas Ferreira e deputados bolsonaristas realizam caminhada até Brasília
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Nikolas Ferreira e deputados bolsonaristas realizam caminhada até Brasília
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x