POLÍTICA
Caminhada de Nikolas Ferreira: veja quem são os deputados no ato
Mobilização de parlamentares até Brasília ocorre em defesa pelos condenados pelo 8 de Janeiro
Por Yuri Abreu
A caminhada iniciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), na segunda-feira, 19, do interior de Minas Gerais até Brasília, em defesa pelos condenados pelo 8 de Janeiro, vem ganhando a adesão de outros parlamentares de diferentes estados. A expectativa é a de que o grupo chegue à capital federal no próximo domingo, 25.
Na manhã desta terça, 20, quem se juntou a eles foi o pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL). Ao encontrar Carlos, Nikolas fez uma breve declaração: “Pelo seu pai, pelos presos do dia 8, por esse país. Apruma esse pé que tem muito quilômetro ainda”, afirmou o liberal, citando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Leia Também:
Bolsonaro recebeu uma pena de 27 anos e 3 meses, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por fazer parte do chamado Núcleo 1 da trama golpista, considerado mentor das ações em 2023.
Segundo Nikolas, a caminhada não se trata de um gesto pessoal, mas de um ato simbólico. “Não é um gesto de vaidade. Não é espetáculo. É um ato de consciência, de amor ao Brasil e de compromisso com a liberdade”, escreveu o deputado, em carta aberta.
Quem está com Nikolas?
Imagens divulgadas pelo deputado mostram a caminhada com a participação de outros parlamentares aliados, como os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e André Fernandes (PL-CE). O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) também está entre eles.
No entanto, a expectativa é de que novos apoiadores se juntem ao grupo ao longo do percurso.
“A caminhada será ordeira e pacífica. Trata-se apenas do exercício legítimo do direito de ir e vir e do direito de manifestação, garantidos pela Constituição”, declarou.
Veja lista de deputados que estão participando da caminhada ao lado de Nikolas Ferreira:
- Deputado estadual Leandro de Jesus (PL);
- Deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO);
- Fernando Holiday, ex-vereador de São Paulo;
- Carlos Bolsonaro (PL), ex-vereador carioca e pré-candidato ao Senado por Santa Catarina;
- Deputado federal André Fernandes (PL-CE);
- Deputado estadual Márcio Gualberto (PL-RJ);
- Pedro Pôncio, influenciador de direita e ex-membro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST);
- Deputado federal Luciano Zucco (PL-RS);
- Deputado Federal Carlos Jordy (PL-RJ)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes