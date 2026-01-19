POLÍTICA
Nikolas Ferreira vai a pé para Brasília em protesto por prisão de Bolsonaro
Caminhada começou em Paracatu (MG) nesta segunda-feira, 19
Por Gabriela Araújo
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) surpreendeu seus apoiadores nesta segunda-feira, 19, ao iniciar a sua jornada a pé de Minas Gerais a Brasília, como forma de protestar contras as prisões dos envolvidos no 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A caminhada começou em Paracatu (MG), no quilômetro 30 da BR-040. O parlamentar diz que planeja percorrer cerca de 240 km até chegar a capital federal no próximo domingo, 25.
"Decidi caminhar até Brasília em um ato simbólico para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo", afirmou o deputado em suas redes sociais.
🚨URGENTE - Deputado Nikolas Ferreira começa movimento pela justiça e liberdade, caminhando até Brasília— SPACE LIBERDADE (@NewsLiberdade) January 19, 2026
“Serão alguns longos dias de caminhada. Enfim, vamos para cima. Até domingo, em Brasília!” pic.twitter.com/xDDjfzDxWv
O registro sobre a sua andança foi feito por meio das suas redes sociais. Antes, o parlamentar publicou um vídeo falando sobre a "Caminhada pela liberdade e justiça", como chama a iniciativa, e diz que também serviria para "dar esperança para aqueles que já desistiram".
Caminhada pela liberdade e justiça. pic.twitter.com/cvj8188UcT— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) January 19, 2026
Na ocasião, ele ainda relembrou os protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) realizados há dez anos, em 2016.
