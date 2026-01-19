Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Nikolas Ferreira vai a pé para Brasília em protesto por prisão de Bolsonaro

Caminhada começou em Paracatu (MG) nesta segunda-feira, 19

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

19/01/2026 - 14:39 h
Imagem ilustrativa da imagem Nikolas Ferreira vai a pé para Brasília em protesto por prisão de Bolsonaro
-

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) surpreendeu seus apoiadores nesta segunda-feira, 19, ao iniciar a sua jornada a pé de Minas Gerais a Brasília, como forma de protestar contras as prisões dos envolvidos no 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A caminhada começou em Paracatu (MG), no quilômetro 30 da BR-040. O parlamentar diz que planeja percorrer cerca de 240 km até chegar a capital federal no próximo domingo, 25.

"Decidi caminhar até Brasília em um ato simbólico para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo", afirmou o deputado em suas redes sociais.

Veja

O registro sobre a sua andança foi feito por meio das suas redes sociais. Antes, o parlamentar publicou um vídeo falando sobre a "Caminhada pela liberdade e justiça", como chama a iniciativa, e diz que também serviria para "dar esperança para aqueles que já desistiram".

Assista ao vídeo

Na ocasião, ele ainda relembrou os protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) realizados há dez anos, em 2016.

