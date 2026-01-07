Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Queda de Bolsonaro: Nikolas Ferreira leva caso ao presidente do STF

Deputado oficiou Fachin após Moraes negar ida de Bolsonaro a hospital

Ane Catarine

Por Ane Catarine

07/01/2026 - 7:05 h
Imagem ilustrativa da imagem Queda de Bolsonaro: Nikolas Ferreira leva caso ao presidente do STF
-

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou na noite de terça-feira, 6, que oficiou o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, para que acompanhe de perto as decisões da Corte relacionadas às condições de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), o parlamentar explicou que tomou a iniciativa após o ministro Alexandre de Moraes negar o pedido da defesa de Bolsonaro para que ele fosse levado a um hospital a fim de realizar exames médicos depois de sofrer uma queda dentro da cela.

“Oficiei o presidente do STF para que acompanhe de perto as decisões relativas ao atendimento médico de Bolsonaro enquanto estiver sob custódia do Estado. Espero que o ministro Edson Fachin se sensibilize e tome as providências cabíveis”, escreveu.

Leia Também:

Defesa de Bolsonaro critica Moraes após negativa de ministro
Médico atualiza estado de saúde de Bolsonaro após queda nesta manhã
Filho de Bolsonaro desabafa após nova decisão de Moraes
Após ordem de Moraes, defesa de Bolsonaro apresenta pedido de exames médicos

Nikolas também questionou a negativa para que Bolsonaro realizasse novos exames em um hospital particular e afirmou que o Judiciário concede tratamento privilegiado a criminosos.

“Sinceramente, qual o problema de um ex-presidente receber os cuidados devidos em um hospital? Só queremos o tratamento que a Justiça deste país dá para traficantes. Estamos na mão de um psicopata”, disparou.

Bolsonaro passou mal na terça-feira, caiu e bateu a cabeça na cela especial onde cumpre pena de prisão na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

A informação foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e confirmada pelo médico do ex-presidente.

Na decisão que negou a ida de Bolsonaro ao hospital, Alexandre de Moraes afirmou que não há motivos aparentes para a transferência e que os procedimentos médicos podem ser realizados no próprio sistema penitenciário.

Traumatismo craniano leve

Segundo a defesa, o pedido assinado pelo médico Brasil Ramos Caiado descreve Bolsonaro com “quadro clínico compatível com traumatismo craniano, síncope noturna associada à queda, crise convulsiva a esclarecer, oscilação transitória de memória e lesão cortante na região temporal direita”.

O acidente ocorreu seis dias após o ex-presidente receber alta hospitalar, depois de passar por procedimentos médicos para tratar uma hérnia e um quadro persistente de soluços.

Diante da situação, Nikolas Ferreira classificou ainda como “estarrecedora” a decisão de Moraes de negar a realização de exames em um hospital particular.

x