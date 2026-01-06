POLÍTICA
Após ordem de Moraes, defesa de Bolsonaro apresenta pedido de exames médicos
Advogados determinaram urgência e detalham quais procedimentos a serem feitos
A defesa do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), apresentou nesta terça-feira, 6, os detalhes dos exames que o ex-mandatário deve realizar no hospital. Além disso, os advogados definiram urgência para a realização dos procedimentos.
Os detalhes sobre os exames foram apresentados logo após o despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que pediu mais informações à defesa e um laudo médico da Polícia Federal (PF).
De acordo com os advogados de Bolsonaro, ele precisa realizar três exames:
- Tomografia computadorizada do crânio;
- Ressonância Magnética do crânio;
- Eletroencefalograma.
Os pedidos foram realizados pelo médico Brasil Ramos Caiado, de acordo com o mesmo, o ex-presidente apresenta quadro clínico compatível com traumatismo craniano, síncope noturna associada a queda e uma crise convulsiva a esclarecer.
Urgência
A defesa de Jair Bolsonaro definiu que os exames deveriam ser realizados com urgência.
No despacho, o ministro ainda pediu que a PF apresente um laudo médico realizado decorrente do atendimento feito a Bolsonaro nesta terça-feira, 6. O documento ainda deve ser enviado.
Conforme Moraes, "não há nenhuma necessidade de remoção imediata" de Bolsonaro para o hospital, "conforme claramente consta na nota da Polícia Federal".
