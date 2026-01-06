Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Após ordem de Moraes, defesa de Bolsonaro apresenta pedido de exames médicos

Advogados determinaram urgência e detalham quais procedimentos a serem feitos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/01/2026 - 17:23 h
Defesa de Bolsonaro apresenta pedidos de exames médicos
Defesa de Bolsonaro apresenta pedidos de exames médicos -

A defesa do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), apresentou nesta terça-feira, 6, os detalhes dos exames que o ex-mandatário deve realizar no hospital. Além disso, os advogados definiram urgência para a realização dos procedimentos.

Os detalhes sobre os exames foram apresentados logo após o despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que pediu mais informações à defesa e um laudo médico da Polícia Federal (PF).

De acordo com os advogados de Bolsonaro, ele precisa realizar três exames:

  • Tomografia computadorizada do crânio;
  • Ressonância Magnética do crânio;
  • Eletroencefalograma.

Os pedidos foram realizados pelo médico Brasil Ramos Caiado, de acordo com o mesmo, o ex-presidente apresenta quadro clínico compatível com traumatismo craniano, síncope noturna associada a queda e uma crise convulsiva a esclarecer.

Bolsonaro sofre traumatismo craniano após queda em cela da PF
Pedido de transferência imediata de Bolsonaro é negado por Moraes
Governo confirma inauguração da nova Rodoviária de Salvador; veja data
Lula tem data para visitar Salvador e pode antecipar debate político

Urgência

A defesa de Jair Bolsonaro definiu que os exames deveriam ser realizados com urgência.

No despacho, o ministro ainda pediu que a PF apresente um laudo médico realizado decorrente do atendimento feito a Bolsonaro nesta terça-feira, 6. O documento ainda deve ser enviado.

Conforme Moraes, "não há nenhuma necessidade de remoção imediata" de Bolsonaro para o hospital, "conforme claramente consta na nota da Polícia Federal".

