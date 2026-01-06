Médico atualiza estado de saúde de Bolsonaro após queda nesta manhã

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República - Foto: Reprodução | Redes sociais

A equipe médica de Jair Bolsonaro (PL) atualizou seu estado de saúde após a queda sofrida pelo ex-presidente, nesta terça-feira, 6, no quarto da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde ele está preso.

“Fiz uma última avaliação no presidente agora, ele estava apático, uma leve queda na pálpebra esquerda, com a pressão normalizada e com sinal de tontura. Sem dor. O próximo [passo] é aguardar a liberação [da Justiça] para a realização dos exames e imediatamente nos deslocarmos para o hospital, que está de prontidão para recebê-lo”, disse o médico Brasil Caiado.

Segundo ele, a queda de Bolsonaro pode ter ocorrido por volta das 5 horas da manhã. Ele ainda reforçou a necessidade de exames complementares para ter a exatidão do real estado saúde do ex-presidente.

A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sua liberação imediata ao Hospital DF Star para que o suposto traumatismo craniano fosse investigado. O pedido foi negado pelo magistrado após a equipe médica da PF não ver necessidade de hospitalização urgente.

“Não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital, conforme claramente consta na nota da Polícia Federal”, afirmou Moraes na decisão.