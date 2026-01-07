POLÍTICA
Defesa de Bolsonaro critica Moraes após negativa de ministro
Advogados que representam o ex-presidente pediram transferência dele para um hospital após acidente em cela na sede da PF
Por Yuri Abreu
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o magistrado negar, na terça-feira, 6, a transferência do liberal para um hospital em Brasília.
Na manhã de ontem, segundo a esposa, Michelle, Bolsonaro bateu a cabeça em um móvel de sua cela, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após sofrer uma queda enquanto dormia.
O advogado Paulo Cunha Bueno, um dos que representam o ex-presidente, afirmou que a defesa adotará medidas legais cabíveis diante da negativa do ministro. Além disso, classificou a decisão de Moraes como violação de direitos.
Comparação com outro ex-presidente
“A defesa está tomando as medidas legais cabíveis, e não esmorecerá diante de um estado de coisas que fere de morte o princípio da dignidade da pessoa humana, tão caro na legislação ocidental e onipresente no cuidado pelas Cortes Internacionais”, disse.
Segundo o advogado, a decisão não se justifica, já que um trauma craniano “demanda investigação laboratorial, não sendo prudente limitar-se à investigação clínica nas dependências da Polícia Federal”.
A defesa também destacou a idade de Bolsonaro e comparou seu quadro clínico ao do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que atualmente cumpre prisão domiciliar.
Traumatismo craniano
O cirurgião Cláudio Birolini, responsável pela saúde de Jair Bolsonaro, confirmou à CNN Brasil na terça-feira, 6, que o ex-presidente sofreu um traumatismo craniano leve após uma queda.
O acidente foi na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está detido. De acordo com informações divulgadas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais, o ex-presidente caiu durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel.
