POLÍTICA
POLÍTICA

Defesa de Bolsonaro critica Moraes após negativa de ministro

Advogados que representam o ex-presidente pediram transferência dele para um hospital após acidente em cela na sede da PF

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

07/01/2026 - 6:37 h | Atualizada em 07/01/2026 - 7:29
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o magistrado negar, na terça-feira, 6, a transferência do liberal para um hospital em Brasília.

Na manhã de ontem, segundo a esposa, Michelle, Bolsonaro bateu a cabeça em um móvel de sua cela, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após sofrer uma queda enquanto dormia.

O advogado Paulo Cunha Bueno, um dos que representam o ex-presidente, afirmou que a defesa adotará medidas legais cabíveis diante da negativa do ministro. Além disso, classificou a decisão de Moraes como violação de direitos.

Comparação com outro ex-presidente

“A defesa está tomando as medidas legais cabíveis, e não esmorecerá diante de um estado de coisas que fere de morte o princípio da dignidade da pessoa humana, tão caro na legislação ocidental e onipresente no cuidado pelas Cortes Internacionais”, disse.

Médico atualiza estado de saúde de Bolsonaro após queda nesta manhã
Filho de Bolsonaro desabafa após nova decisão de Moraes
Após ordem de Moraes, defesa de Bolsonaro apresenta pedido de exames médicos
Pedido de transferência imediata de Bolsonaro é negado por Moraes

Segundo o advogado, a decisão não se justifica, já que um trauma craniano “demanda investigação laboratorial, não sendo prudente limitar-se à investigação clínica nas dependências da Polícia Federal”.

A defesa também destacou a idade de Bolsonaro e comparou seu quadro clínico ao do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que atualmente cumpre prisão domiciliar.

Traumatismo craniano

O cirurgião Cláudio Birolini, responsável pela saúde de Jair Bolsonaro, confirmou à CNN Brasil na terça-feira, 6, que o ex-presidente sofreu um traumatismo craniano leve após uma queda.

O acidente foi na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está detido. De acordo com informações divulgadas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais, o ex-presidente caiu durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel.

x