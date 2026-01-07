Defesa de Bolsonaro critica Moraes após negativa de ministro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Reprodução | Redes sociais

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o magistrado negar, na terça-feira, 6, a transferência do liberal para um hospital em Brasília.

Na manhã de ontem, segundo a esposa, Michelle, Bolsonaro bateu a cabeça em um móvel de sua cela, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após sofrer uma queda enquanto dormia.

O advogado Paulo Cunha Bueno, um dos que representam o ex-presidente, afirmou que a defesa adotará medidas legais cabíveis diante da negativa do ministro. Além disso, classificou a decisão de Moraes como violação de direitos.

Comparação com outro ex-presidente

“A defesa está tomando as medidas legais cabíveis, e não esmorecerá diante de um estado de coisas que fere de morte o princípio da dignidade da pessoa humana, tão caro na legislação ocidental e onipresente no cuidado pelas Cortes Internacionais”, disse.

Segundo o advogado, a decisão não se justifica, já que um trauma craniano “demanda investigação laboratorial, não sendo prudente limitar-se à investigação clínica nas dependências da Polícia Federal”.

A defesa também destacou a idade de Bolsonaro e comparou seu quadro clínico ao do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que atualmente cumpre prisão domiciliar.

Traumatismo craniano

O cirurgião Cláudio Birolini, responsável pela saúde de Jair Bolsonaro, confirmou à CNN Brasil na terça-feira, 6, que o ex-presidente sofreu um traumatismo craniano leve após uma queda.

O acidente foi na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está detido. De acordo com informações divulgadas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais, o ex-presidente caiu durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel.